Bei den Game Awards 2022 sind "mehr als 50 Spiele beteiligt"

Die Game Awards sind in der Regel eines der größten Videospielereignisse des Jahres mit einer Kombination aus relevanter Unterhaltung, Auszeichnungen und vielen neuen Ankündigungen. Und es scheint, als würden die Game Awards 2022 nicht anders sein, so der Gründer, Produzent und Gastgeber Geoff Keighley.

In einem Interview mit Video Games sagt er, dass mehr als 50 Videospiele beteiligt sein werden, während er über Lecks spricht:

"Es ist immer hart, denn wenn du mehr als 50 Spiele in irgendeiner Weise hast, wird etwas herauskommen. Aber ja, [wir] haben eine ziemlich gute Geschichte, klopfen auf Holz, mit der Show und wir halten normalerweise einige Überraschungen bereit."

Wie erwartet werden sowohl brandneue Spiele gezeigt, als auch neue Inhalte aus bereits bekannten Titeln. Keighley erklärt:

"Ich habe keine Nummer für Sie, aber sie stimmt mit den vergangenen Jahren überein. Wir haben einige bestehende Spiele, die angekündigt werden, die brandneue Inhalte zeigen werden, und dann haben wir auch viele neue Spiele zu enthüllen. Viele Spekulationen online bereits darüber, was da sein wird und was nicht. Ich bin mir sicher, dass einige Gerüchte wahrscheinlich nicht richtig sind, und sie werden sich in den kommenden Wochen nur noch verstärken."

Die Game Awards 2022 beginnen am 9. Dezember um 00:30 Uhr GMT / 01:30 Uhr MEZ, also stellen Sie sicher, dass Sie mit Kaffee und Monster Energy-Getränken vorbereitet sind.