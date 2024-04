Sex sells ist ein Motto, das so alt ist wie die Menschheit selbst, und diese Strategie ist nichts Neues, wenn es darum geht, ein Produkt zu vermarkten und Geld zu verdienen. Dem Entwickler Cropware ist dieses Phänomen offensichtlich auch nicht unbekannt, denn sein neuer Dating-Simulator Beautiful Sakura: Fitness Club mischt seine erwachsenenorientierte Anime-Kunst mit sehr einfachem Gameplay, um Spieler anzulocken. Sie verstecken nicht viel über das, was sie dir als Spieler verkaufen wollen, aber sie tun es, während sie immer noch versuchen, das "Schlimmste" mit einem flachen Winkel zu verbergen, um nicht zu verzweifelt zu wirken.

Du als Spieler schlüpfst in die Rolle eines Personal Trainers namens Kaito und vor allem in deiner beruflichen Rolle triffst du ein attraktives Mädchen nach dem anderen. Diese Beziehungen eskalieren jedoch schnell zu flirtenden und intimeren Chats, und all dies wird von anzüglichen Bildern dieser Damen in verschiedenen einladenden Posen begleitet. Man kann dann von Zeit zu Zeit verschiedene Entscheidungen im Dialog treffen, aber insgesamt ist dies ein selbstspielendes Klavier, bei dem man sich eher als Zuschauer denn als aktiver Teilnehmer fühlt.

Das Drehbuch und der Schreibstil selbst sind nicht die besten, und auch wenn man schnell zu der sehr schlecht versteckten Leidenschaft geführt wird, die als Hauptsubstanz fungiert, wird das meiste davon als eher steif und leblos empfunden. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte ein verzweifelter Teenager die Dialoge geschrieben, während jemand anderes für die Bilder verantwortlich war, und in dem Versuch, tiefgründig zu wirken, wird das offensichtliche Sexthema mit albernen Kommentaren darüber vermischt, dass "das Leben wie eine Welle ist" oder dass man "es wagen muss, zu leben und alle Möglichkeiten zu nutzen". Ganz einfach, es ist ein bisschen so, als würde man einen chinesischen Glückskeks nach dem anderen öffnen, während sich ein Quartett von Anime-Girls in eng anliegenden Trainingsanzügen über den Bildschirm ausbreitet - daran ist an sich vielleicht nichts auszusetzen, aber vielleicht auch nicht etwas, das eine Top-Bewertung verdient hätte.

Wenn man bedenkt, dass der Aufbau und die Spielbarkeit von der einfachsten Art sind, würde man erwarten, dass das Spiel technisch funktioniert, aber leider scheitert es in dieser Kategorie, was äußerst peinlich ist, wenn man bedenkt, dass der Spielcode wahrscheinlich nicht fortgeschrittener sein kann als eine alltägliche PowerPoint-Präsentation. Sicher, das Abenteuer ist komplett spielbar, aber wenn Knopfdrücke nicht registriert werden oder es von Gespräch zu Gespräch Verzögerungen und seltsame Sperroptionen gibt, macht das nicht gerade Lust, den Abspann zu erreichen.

Ich denke, die sogenannte "Kunst" ist das größte Verkaufsargument, aber um ehrlich zu sein, fühlt es sich an, als hätte der Entwickler ein KI-Tool verwendet, um ein fragwürdiges Bild nach dem anderen zu produzieren. Es gibt keine wirklich erstaunliche Qualität oder Finesse, und es gibt wahrscheinlich viel billigere Möglichkeiten, ähnliches oder besseres Material über eine einfache Internetsuche zu finden.

Beautiful Sakura: Fitness Club ist zwar billig in der Anschaffung, aber es macht mich nicht eher geneigt, großzügig mit seiner Bewertung zu sein. Klar, wer Visual Novels mag, in denen sinnliche Themen schnell und seelenlos behandelt werden, der mag hier etwas Freude finden, aber es gibt sicherlich (nicht, dass ich etwas darüber wüsste...) bessere und günstigere Lösungen, wenn man bereit ist, ein wenig zu recherchieren und keine Angst vor einem potenziell peinlichen Webverlauf hat. Schließlich ist eine positive Sache, dass es extrem einfach ist, Erfolge zu erzielen, und das ist vielleicht etwas, das man für diejenigen in Betracht ziehen sollte, die nach einfachen 100% suchen, um ihre Sammlung zu erweitern, während sie nach Motivation suchen, ins Fitnessstudio zu gehen. Leider gibt es nicht viel mehr als das in diesem mit Spandex gefüllten Fitnessclub.