Bear and Breakfast ist ein Lebenssimulator eines Bären, der eine ländliche Lodge betreibt

Ich persönlich liebe Lebenssimulatoren. Ich habe mehr Stunden damit verbracht, als ich zugeben möchte, an Titeln des Genres, und jedes Spiel, das kommt, weckt viel Interesse in mir. Als also am Tag der Devs 2022 Bear and Breakfast erschien und seine bevorstehende Veröffentlichung angekündigt wurde, sprang ich fast vor Freude.

Bear and Breakfast ist ein entspanntes Management-Abenteuerspiel, das von Gummy Cat entwickelt wurde und in dem Sie als wohlmeinender Bär spielen, der versucht, ein Bed and Breakfast zu betreiben. Hank der Bär und seine Freunde finden eine verlassene Hütte und verwandeln sie in ihrem jugendlichen Einfallsreichtum in eine Lodge, um mit ahnungslosen Touristen mitten im Wald Geld zu verdienen. Als ihr Geschäft expandiert, erweitern sich auch die Geheimnisse des Waldes, und Hank entdeckt bald ein Grundstück, das tiefer ist als die Natur selbst.

Ressourcen verwalten, Zimmer renovieren und Gäste glücklich machen, Bear and Breakfast ist ein einfaches Abenteuer, das perfekt zum Geist jugendlicher Sommer passt. Bear and Breakfast erscheint diesen Sommer für Steam und Nintendo Switch.