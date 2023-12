Bear and Breakfast erscheint Mitte Dezember für PlayStation

HQ

Vor kurzem berichteten wir über die Nachricht, dass der Entwickler von Bear and Breakfast, Gummy Cat, mit einigen sehr herausfordernden Nachrichten über die Gesundheit einer der drei Personen des Entwicklungsteams konfrontiert wurde. Nun, wir haben nicht nur über diese Neuigkeiten berichtet, sondern auch erwähnt, dass eines der anderen Mitglieder des Teams hart daran gearbeitet hat, den Indie-Life-Sim-Titel auf eine neue Plattform zu bringen. Nun, es stellt sich heraus, dass dies früher als erwartet geschieht.

Denn es wurde jetzt enthüllt, dass Bear and Breakfast bereits am 12. Dezember für PlayStation 4 und 5 Konsolen erscheinen wird. Die sogenannte BearStation-Version des Spiels wird offiziell am 12. um 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ erscheinen, und im Moment ist unklar, ob das Spiel PS5-exklusive Funktionen wie haptisches Feedback und adaptive Trigger unterstützen wird.

Wir haben jedoch einen Trailer für die Version des Spiels, den du dir unten ansehen kannst, um einen Teaser der PlayStation-Edition des Titels zu erhalten.