Battlefield 6: Redsec

Battle Royale als Spielmodus teilt Action-Fans aufgrund seines Layouts und Designs in zwei Lager. Jedes Mal, wenn ich über meine starke Vorliebe für den Spielmodus schreibe, der von Mod-Schöpfer Brendan Greene in PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) erfunden wurde, lande ich in Diskussionen über seine Daseinsberechtigung. In vielerlei Hinsicht scheint es, als ob viele Multiplayer-Enthusiasten, die mit beiden Beinen fest in den traditionelleren Formaten wie Team Deathmatch und Capture the Flag stehen, Battle Royale als eine neumodische Bastardisierung betrachten, die ihren altbewährten und selbstverständlichen Spielmodi das Rampenlicht stiehlt. Dies hat auch Battlefield betroffen, das nun zum ersten Mal im Battle Royale-Format veröffentlicht wurde (nein, ich zähle hier nicht wirklich den Portal -Modus Firestorm in Battlefield V, der bestenfalls ein halbgarer Versuch war). Viele von euch haben deutlich gemacht, dass Battlefield nichts mit Battle Royale zu tun hat. Dieses Redsec ist eine Abscheulichkeit, die nur aufgrund der Gier von EA entstanden ist. Persönlich kann ich dem nur widersprechen.

DICE, Criterion, Motive und Ripple Effect haben Redsec gemeinsam entwickelt.

Nach drei Jahren in Call of Duty: Warzone, in denen drei Freunde und ich mit dem Fallschirm auf Karten wie Al Mazrah, Ashika Island, Vondel, Urzikstan, Rebirth Island und Verdansk so oft gesprungen sind, dass es sich manchmal so anfühlt, als würde ich jeden Winkel und jeden Teil jeder Karte kennen, hätten Redsec zu keinem günstigeren Zeitpunkt veröffentlicht werden können. Der langjährige Riesenerfolg von Activision, vor allem im letzten Jahr, ist einen stillen Tod gestorben, hat über 80% seiner gesamten Spielerbasis verloren und ein für allemal eine Nonchalance gezeigt, die (hauptsächlich) von Treyarch unterzeichnet wurde und die selbst uns, die wir seit vielen Jahren jeden Abend spielen, gelangweilt hat.

Warzone ist ein Schatten seiner selbst, und neben Bugs, schlechten Servern, veralteter Grafik, chaotischem und ungenauem Sound und alten, wiederverwendeten Karten, auf denen alle Innovation und Zukunftsdenken verschwunden sind, ist es vor allem die Anzahl der aktiven Cheater, die das Spiel in den Abgrund gezogen hat. Heutzutage kann man kaum noch einen einzigen Sprung auf Rebirth Island oder Verdansk machen, ohne auf Cheater mit 300% Zielhilfe über Cronus Zen oder PC-orientierte Cheats zu stoßen, bei denen Wandhacks und magnetische Kugeln nur der Anfang sind. Geben Sie Redsec ein, treten Sie über den Leichnam, den wir immer noch Warzone nennen müssen, und mischen und kombinieren Sie gut ausgewählte, leicht erkennbare Elemente und Eigenheiten aus den Besten des Subgenres. Das ist Battlefield Studios ' bunte Mischung aus Warzone, Battlefield Conquest, Apex Legends, PUBG und Fortnite, und nach den letzten Tagen zu urteilen, ist es ihnen sehr gut gelungen.

Hier gibt es kein Senfgas (Warzone), das die Spieler mit der Zeit in Richtung Mittelkreis drängt, keinen "Sturm". In Redsec gibt es Feuer und du stirbst natürlich in einer Sekunde an dem Feuer.

Der Aufbau ist so einfach wie genial, genau wie immer in der Battle-Royale-Welt. Nordkalifornien wurde komprimiert und in eine Karte namens Fort Lyndon gequetscht, und im Moment gibt es zwei verschiedene Spielmodi, darunter Duos, 50 Teams mit je zwei Spielern, die gegeneinander antreten, um zu sehen, wer im letzten Kreis übrig bleibt, und Quads, die sich über 25 Teams mit jeweils vier Spielern erstrecken. Soli fehlen, ebenso wie Trios, aber laut Battlefield Studios werden sie anscheinend hinzugefügt. Einmal auf dem Boden, werden die meisten Dinge jedem sehr vertraut sein, der jemals PUBG, Fortnite oder Warzone ausprobiert hat. Wie üblich geht es darum, Waffen und Ausrüstung so schnell wie möglich zu plündern und sich dann auf verschiedene verstreute Spezialmissionen zu begeben, um bessere Ausrüstung in die Hände zu bekommen und so die Oberhand über die anderen 24 Teams zu gewinnen, die genau das Gleiche vorhaben.

Der Teil des Schießgefechts ist genau die richtige Menge an fleischig, körnig und schwer.

In Redsec dreht sich nichts um Geld, was in Call of Duty: Warzone leider zu einem Hauptaspekt geworden ist. Du plünderst nie Geld, es kostet kein Geld, Munition zu kaufen oder gefallene Teamkameraden zurückzukaufen. In Redsec geht es darum, den nächsten Loadout-Drop zu erreichen, um deine Lieblingswaffe zu holen, und dann die drei Missionen zu erfüllen, die jedes Team erhält, um dir Ausrüstung zu sichern, die dir hilft, nicht zuletzt in den letzten Kreis und das Chaos, das dort immer folgt. Die Missionen erscheinen in der Sekunde, in der dein Team landet, in deinem Inventar, während Loadouts oder "Waffendrops" genau sieben Minuten und 30 Sekunden nach Beginn jedes Spiels an sechs verschiedenen Orten auf der Karte eintreffen. Es gibt auch Schlüsselkarten, die es deinem Team ermöglichen, bestimmte Codes zu sammeln, die unter anderem zum Einlösen von gepanzerten Fahrzeugen verwendet werden können, was typisch für Battlefield ist, aber ein schreckliches Ungleichgewicht in der Einrichtung selbst verursacht. Jetzt können alle Teams nach diesen Schlüsselkarten jagen, um sich die Unterstützung eines riesigen Panzers zu sichern, und die Chancen sind daher zu Beginn des Spiels für alle gleich. Das Team, das zuerst einen Panzer sichert und seinen Ingenieur hinter ihn stellt, um den durch feindliches Feuer verursachten Schaden ständig zu reparieren, hat jedoch in der Regel einen viel einfacheren Weg zum Sieg als alle anderen. Battlefield Studios sollte dies wahrscheinlich noch einmal überdenken und die Panzer einfach aus dem Battle-Royale-Modus entfernen und sie nur in den traditionelleren Multiplayer-Modi des Spiels herumlaufen lassen.

Wie üblich besteht Battlefield 6: Redsec aus verschiedenen Soldatenklassen, und genau wie im Basisspiel sind dies Assault, Engineer, Recon und Support. Wie nicht anders zu erwarten, ist es in einem Quad-Setup wichtig, dass sich jeweils vier Spieler für eine Klasse entscheiden, um einen Squad aufzubauen, der sich bestmöglich ergänzt. Ich habe so gut wie nur als Engineer gespielt, zum einen, um die verschlossenen Tresore aufbrechen zu können, die auf der Karte verstreut sind, aber auch, um beschädigte Panzer, Militärjeeps und Hubschrauber reparieren zu können. Eure eigene Ausrüstung zusammenzustellen und euch dann darauf zu konzentrieren, eure Waffen im Spiel selbst mit den Waffen-Kits in den Lootboxen zu verbessern, ist genauso wichtig wie das Erlernen der Spezialfähigkeiten eurer spezifischen Charakterklasse, und es fühlt sich so an, als ob die Balance zwischen diesen sehr gut ist.

Die Waffengeräusche und die Akustik sind brillant, aber die Schrittsimulation muss so schnell wie möglich verbessert werden.

Wenn es um das eigentliche Gameplay in Redsec geht, finde ich es nach Jahren des Spielens von Warzone und Hunderten von Stunden Fortnite (zusammen mit meinem Sohn) leicht zu schätzen, wie schwer und düster es sich anfühlt. Vergiss die auf Rutschen basierenden, mit Delfinsprüngen gefüllten Arcade-Kämpfe in der heutigen Warzone. In Redsec wiegst du dreimal so viel und musst dich geschickt hinter Deckung bewegen, Deckung suchen, wenn auf dich geschossen wird, und Unterdrückungsfeuer anfordern, bevor du bestimmte Bewegungen ausführst. Die Waffen fühlen sich mechanisch schwer an, sie machen einen wirklich lauten Knall und haben nicht diese Druckluft-basierte Albernheit, die Call of Duty: Black Ops 6 leider bietet.

Es gibt bestimmte Probleme mit dem Aspekt der Trefferregistrierung in Redsec, die Battlefield Studios bekannt sind und an deren Verbesserung Battlefield Studios derzeit arbeitet.

Meiner bescheidenen Meinung nach hat die Beziehung zwischen Schießerei und Bewegung in Redsec jedoch etwas fast Unnatürliches, was mir als jemandem, der Fortnite und Warzone viel mehr gespielt hat als Battlefield 1, V und 2042. Es fühlt sich anfangs etwas unbeholfen an, aber nie schlecht, nur anders, und ich denke, es wird einige Zeit dauern, bis ich mich vollständig daran gewöhnt habe. Es gibt auch Bedenken darüber, wie die Registrierung von Schüssen derzeit funktioniert. Relativ oft fällt auf, dass der Trefferregistrierungsteil von Redsec etwas Arbeit erfordert, um faire Bedingungen für diejenigen zu schaffen, die aufeinander schießen (abhängig von Ping, Plattform, wo in der Welt man sich befindet und wie die Server Prioritäten setzen), und es gibt im Moment auch einige Probleme mit Fehlern. Eine Reihe von Matches, die ich gespielt habe, sind abgestürzt, weil zu viele Häuser gleichzeitig zerstört wurden, was wahrscheinlich zu Berechnungen führte, die für die Frostbite -Engine fast unmöglich zu bewältigen waren, was wiederum zu einer ziemlich verrückten Komödie führte, bei der ganze Häuser durch die Luft flogen und Teams begannen, 20 Meter über dem Boden zu schweben. Dies ist jedoch nicht nur bei Redsec der Fall, der vor zwei Tagen veröffentlicht wurde. InWarzone den letzten drei Jahren bin ich auf mehr spielzerstörende Fehler gestoßen, als ich zählen kann, und in PUBG hat mein Charakter angefangen, seitwärts zu gleiten und sein Rucksack wurde durch Glitches im Programmcode geräumt, obwohl diese Spiele schon seit vielen Jahren auf dem Markt sind.

Es kann kostenlos heruntergeladen und auf allen drei Plattformen kostenlos gespielt werden.

Grafisch ist es jedoch einfach, Redsec zum König des Subgenres zu krönen. Frostbite und die Fortschritte, die Battlefield Studios und DICE vor Battlefield 6 gemacht haben, sind hier in vollem Umfang zu sehen, und bei mehreren Gelegenheiten habe ich mich in einer Art hypnotischer Trance wiedergefunden, als ich an einem Fenster stand und einfach Zeuge der Schönheit der Zerstörung wurde, die entsteht, wenn sich eine feindliche Mannschaft in einem Backsteinhaus versteckt und dann von einem Luftangriff getroffen wird, wodurch große Wolken aus gesprengten Ziegeln und Feuer entstehen, bevor die Gegner mit brennenden Haaren aus dem Haus gestürmt kommen. Fort Lyndon und die Art und Weise, wie die Konzeptmeister von DICE gut ausgewählte Teile Nordkaliforniens entworfen haben, ist brillant und ohne Zweifel die atmosphärisch effektivste und stilvollste Battle-Royale-Karte auf dem aktuellen Gaming-Markt. Ich mag die Topografie, die Vielfalt der Orte und Gebiete, und ich mag es, dass die Grafikdesigner die Innenumgebungen etwas steril gehalten haben, um die Kämpfe in bebauten Gebieten zu vereinfachen. Es gibt kleinere Probleme mit der Skalierung in Redsec, die Gegner oft zu klein und optisch unbedeutend erscheinen lässt, was es schwierig macht, unter vernünftigen Bedingungen zu kämpfen. Für meinen Teil hat das bedeutet, dass ich mehr als glücklich bin, mich an Indoor-Umgebungen und reduziertere Nahkämpfe zu halten, bei denen ich genau sehen kann, auf wen ich schieße und wo sie sich befinden.

Redsec ist unglaublich stylisch, aber man muss fast den Chroma-Filter ausschalten, die Kantenschärfe reduzieren und die Bewegungsunschärfe ausschalten, um richtig zielen zu können.

Der Klang hingegen ist eine Mischung aus wirklich guten und einigen wichtigen Aspekten, die Battlefield Studios wirklich angesprochen werden müssen. Die Waffen selbst, all die atmosphärischen Soundeffekte und die Akustik in der Spielwelt sind, wie bei Battlefield üblich, brillant ausgeführt und toppen die Konkurrenz im Battle-Royale-Genre mit Leichtigkeit. Der Klang deiner eigenen Schritte, der deiner Teamkollegen und Gegner muss jedoch überarbeitet werden, damit du leichter hören kannst, woher sie kommen und wer auf deiner Seite steht und wer nicht. Allzu oft befinde ich mich in Situationen, in denen ein ganzes Team auf mich zugelaufen ist, sagen wir, von der Westflanke und nah genug ist, um mich mit einer MP auszuschalten, obwohl das Geräusch dies nicht über Schritte oder allgemeine Geräusche ihrer Ausrüstung kommuniziert hat. Ich denke definitiv, dass DICE dieses Problem ziemlich schnell beheben kann, und natürlich denke ich, dass der Klang insgesamt schon viel besser ist als beispielsweise in Call of Duty: Warzone.