Battlefield 6, EA Sports FC 26 und Apex Legends, die von EA für Rekord-Netto-Buchungen genannt werden

Es ist die Zeit für finanzielle Ergebnisse. Wir haben Unmengen an Verkaufsdaten und Marketingjargon durchforstet, um spannende Informationen von Nintendo, Take-Two, zu entschlüsseln, und jetzt ist EA an der Reihe, uns zu erzählen, wie das letzte Quartal verlaufen ist. Mit der Veröffentlichung der Zahlen von Battlefield 6 kurz vor der Veröffentlichung scheint EA in den letzten Monaten Punkte zu haben.

Laut dem neuesten Finanzbericht hat EA Rekord-Nettobuchungen im Quartal verzeichnet, und obwohl der anhaltende Erfolg von EA Sports FC und Apex Legends dafür verantwortlich ist, ist der Anteil von Battlefield 6 an der starken Verkaufssteigerung unmissverständlich. "Battlefield 6 war der meistverkaufte Shooter-Titel des Jahres 2025 und stellte neue Franchise-Engagement-Rekorde auf", heißt es im Bericht.

Der Nettoumsatz betrug in diesem Quartal 1,901 Milliarden US-Dollar, wobei die Nettobuchungen um 38 % auf satte 3,046 Milliarden US-Dollar stiegen. Natürlich gab es später im Bericht einen Hinweis auf den bevorstehenden Verkauf von EA an das saudische Unternehmen PIF, Silver Lake und Affinity Partners, der voraussichtlich bis zum ersten Quartal des Haushaltsjahres 2027, das im April dieses Jahres beginnt, abgeschlossen wird.

Mit dem Abschluss dieser Transaktion wird EA zu einem privaten Unternehmen, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich keine weiteren dieser Gewinnberichte sehen werden. Wirklich das Ende einer Ära, in der wir dank eines weiteren großen Quartals für EA Sports und Apex keinen Anstieg mehr sehen können.