Battlefield 2042: Version 3.1 ist ein kleiner Balance-Patch

Battlefield 2042 wurde vor ein paar Tagen zum letzten Mal in diesem Jahr inhaltlich aktualisiert. Dice legt eine wohlverdiente Weihnachtspause ein und will im kommenden Jahr mit frischem Kopf an den bestehenden Problemen des Spiels arbeiten, schreiben die Entwickler in einem Artikel. Update 3.1 enthält nur einige wenige Fehlerbehebungen, allerdings wurde an verschiedenen Statistiken geschraubt, die Einfluss auf die Spielbalance haben.

Was viele freuen wird: Die zufällige Kugelstreuung im Zielvorgang wurde etwas entschärft, sodass sich das Zielen insgesamt mehr lohnen sollte. 30-, 40- und 57mm-Geschütze zerlegen die Infanterie nun nicht mehr so schnell und Wurfgeschosse (Granaten und Raketenwerfermunition) soll nun wie beabsichtigt Schaden anrichten. Ansonsten gibt es nur einige allgemeine Verbesserungen beim Audio-Design.