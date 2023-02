Batman-Spin-off-Serie The Penguin läuft für acht Episoden, sagt Colin Farrell

Der neue Plan von James Gunn und Peter Safran für die Zukunft von DC ist nun klar und in vollem Gange. Die Chefs der DC Studios haben die Projekte in der Pipeline in zwei Teile aufgeteilt: diejenigen, die Teil des DC Cinematic Universe sind, und die eigenständigen Spin-offs. Einer von denen, die in die letztere Gruppe eingeordnet werden, wäre der Batman-Film mit Robert Pattinson, in dem auch Colin Farrell in einer Menge Make-up zu sehen war, um kurz Oswald Cobblepot zu spielen, den wir alle als Pinguin kennen.

Nun, es stellt sich heraus, dass Farrell in der Lage sein wird, den Charakter in einer TV-Serie weiter zu erforschen, die sich auf den Aufstieg des Pinguins zur Macht nach der Ermordung des Verbrecherlords Falcone in The Batman konzentriert. Und jetzt wissen wir, dass diese Serie aus acht Episoden bestehen wird, wie der Schauspieler im Variety 'Awards Circuit Podcast' enthüllte:

"Es wird eine achtteilige Sache um Oz' Aufstieg zur Macht sein, die das Machtvakuum füllt, das entstand, als Falcone getötet wurde. Matts Idee war, die Penguin-Show etwa eine Woche nach dem Ende des Batman-Films beginnen zu lassen. Und wenn es funktioniert, wenn die Flugbahn interessant ist und das Publikum sich dafür entscheidet und wir unsere Arbeit richtig machen, wird der zweite Penguin-Film dort ansetzen, wo die HBO-Show enden wird."

Die Dreharbeiten zu The Penguin beginnen am 28. Februar, es wird also noch eine Weile dauern, bis wir Colin Farrel wieder als Batmans Erzfeind sehen.