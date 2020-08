Batman-Arkham-Entwickler bestätigen ihr Suicide-Squad-Spiel

Es ist fünf Jahre her (vier, wenn man Batman: Arkham VR mitzählt), seit wir etwas von den Leuten bei Rocksteady Studios gehört haben. Gerüchte um das aktuelle Projekt der Briten gibt es viele und die meisten haben etwas mit Comichelden zu tun. Superman, die Justice League, Suicide Squad - mit diesen Themen soll das alles zu tun haben. Nun haben die Entwickler bestätigt, woran sie arbeiten: Am 22. August werden sie auf einem Online-Event namens "DC Fandome" ihr Spiel vorstellen, das auf der Marke Suicide Squad basiert. Die Bestätigung verrät uns auch, dass Superman an dem Spaß beteiligt sein wird. Die Formulierung im Tweet könnte darauf hinweisen, dass wir tatsächlich die Bösen sind, aber das werden wir erst in zwei Wochen sehen.