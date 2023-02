Baten Kaitos 1 und 2 HD Remasters, ein Traum wird wahr

Nur die größten Fans des Nintendo-Universums konnten von einer Rückkehr von Baten Kaitos träumen, einer kurzlebigen JRPG-Serie, die Monolith Soft zusammen mit Tri-Crescendo kreierte, als sie noch Teil von Bandai Namco für GameCube war. Aber Nintendo Switch hat sich dem Rollenspieltrend der Konsole widersetzt und gegen alle Widrigkeiten ist das alte Kartenspiel (genannt Magnus) zurück.

Baten Kaitos 1&2 HD Remaster ist eine der nicht so unerwarteten Überraschungen von Nintendo Direct im Februar. Sowohl Baten Kaitos: The Eternal Wings and the Lost Ocean, der erste Teil der Serie, als auch Baten Kaitos Origins, das Prequel, das Jahre später folgte, wurden mit hochauflösenden Grafiken überarbeitet, um diesen Spaziergang durch die Inseln in den Wolken noch auffälliger zu machen.

Das Remastering von Baten Kaitos 1 und 2 wird im Sommer 2023 verfügbar sein.