Bank of Dave bekommt eine Fortsetzung

HQ

Während Sie wahrscheinlich dachten, dass Bank of Dave nur ein eigenständiger Film sein sollte, der eine Adaption des lokalen Burnley-Helden Dave Fishwick und seines guten Kampfes gegen das Bankenmonopol in Großbritannien zeigt, stellt sich heraus, dass Netflix mehr über seine Geschichte erfahren möchte.

Der Streamer hat nicht nur einen Fortsetzungsfilm bestellt, sondern auch bereits mit den Dreharbeiten begonnen. Bank of Dave: The Sequel /Bank of Dave 2 (der vollständige Titel ist noch unklar) ist auf dem Weg, und worum es in diesem Film gehen wird, hat Netflix eine kurze Inhaltsangabe zur Verfügung gestellt.

"Wir sind zurück in Burnley und Dave Fishwick kämpft wieder für das Gute. Aber dieses Mal sind es die Payday Loan Companies, die ihn zu Fall bringen wollen."

Die Fortsetzung soll 2025 debütieren, und wie Sie auf dem Set-Bild sehen können, ist Rory Kinnear wieder in der Hauptrolle.