Bandai Namco verschenkt kostenlose Exemplare von The Dark Pictures: Man of Medan

Supermassive Games und Bandai Namco bereiten sich auf die neue Episode der Horrorspielsammlung The Dark Pictures Anthology vor - Little Hope (Saturn Deutschland hatte das...

Friends-Pass und Curator's Cut als Update für The Dark Pictures: Man of Medan

am 28. November 2019 um 10:40 NEWS. Von Stefan Briesenick

The Dark Pictures: Man of Medan war für Supermassive Games vielleicht nicht so erfolgreich, wie Until Dawn, doch viele Spieler und vor allem Streamer scheinen mit dieser...