Bandai Namco veröffentlicht rockigen Eröffnungsfilm von Scarlet Nexus

You're watching Werben

Am 25. Juni könnt mit einer von zwei spielbaren Hauptfiguren in Scarlet Nexus seltsame Monster bekämpfen. Das "Brainpunk"-Actionspiel wird in eineinhalb Monaten veröffentlicht und Bandai Namco bereitet bis dahin noch einige Nachfichten für Anime-Fans vor. Einen kleinen Eindruck bekommen Spieler schon heute, denn der Publisher stellte am Nachmittag die Eröffnungssequenz des JRPGs online. Der Song ("Dream In Drive") wurde von der Band Oral Cigarettes aufgenommen, für die Illustration ist das Animationsstudio Sunrise verantwortlich.