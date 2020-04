Bandai Namco startet diese Woche Closed-Beta von Guilty Gear: Strive

Arc System Works hat uns bereits einige vielversprechende Eindrücke zum nächsten Ableger der Guilty-Gear-Reihe präsentiert und in der vergangenen Woche folgte dann endlich die Bestätigung der westlichen Veröffentlichung, die Bandai Namco bei uns übernimmt. Guilty Gear: Strive wird in der kommenden Woche auch in die Beta starten, denn zwischen dem 16. und dem 19. April dürfen freigeschaltete Nutzer Online-Spiele und Matches gegen den Computer ausprobieren. Die Champs Sol, Ky, Chipp, Axl, Potemkin, May und Faust sind spielbar, im fertigen Spiel wird es aber sicher noch weitere Figuren geben. Laut Aussagen der Entwickler wird Guilty Gear: Strive bis Ende 2020 auf der Playstation 4 verfügbar sein.

Quelle: AllGamesDelta.