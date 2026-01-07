HQ

Es gibt jedes Jahr viele Indie-Spiele, die du spielen solltest, aber nur wenige, die du einfach nicht stoppen kannst, sobald du angefangen hast. Ball x Pit, entwickelt von Kenny Sun und veröffentlicht von Devolver Digital für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 und PC, gehört zu diesen seltenen Fällen.

Der Kern-Gameplay-Loop dreht sich darum, Ziegel (die auch als Gegner dienen) durch Bälle zu zerstören. Das mag einfach (oder sogar langweilig) klingen, aber das Spiel legt eine großzügige Menge Roguelite-Elemente ein, die ständige "Serotonin-Momente" liefern: kleine, aber häufige Belohnungen, die dein Gehirn kitzeln und Ball x Pit zu einem der süchtig machendsten Spiele des Jahres 2025 machen.

Die Geschichte spielt in den Ruinen der Stadt Ballbylon, die von einem stadtzerstörenden Meteoriten verwüstet wurde, der eine riesige Grube hinterließ. Deine Rolle als Held ist es, die Stadt wieder aufzubauen und den Aufzug zu reparieren, der Zugang zu tieferen Ebenen ermöglicht. Jede Phase enthält zwei Mini-Bosse und einen Endboss sowie Schwärme von Gegnern, die schießen, angreifen und deinen Weg blockieren. Jeder Durchlauf beginnt mit deinem Charakter auf Stufe eins, und die Auswahl der Power-ups ist zufällig, sodass sich kein Durchlauf genau gleich anfühlt.

Anfangs musst du verschiedene Bälle und Gegenstände freischalten, aber später kann sich das Spiel zu einer ausgewachsenen Bullet Hell entwickeln, die an Vampire Survivors erinnert. Jeder Durchlauf bringt dir Geld und Ressourcen ein, mit denen du Ballbylon wieder aufbauen und neue Power-ups und Charaktere freischalten kannst. Jeder Charakter hat eine einzigartige Fähigkeit, die den Beginn eines Laufs verändert: Einer beginnt mit einem Feuerball, ein anderer verwandelt das Spiel in ein rundenbasiertes Erlebnis, ein anderer schießt Bälle vom hinteren Teil des Bildschirms. Diese Fähigkeiten können später gemischt werden, sodass das Spiel, wenn es sich in Bullet Hell verwandelt, wirklich das Etikett verdient.

Der Wiederaufbau-Aspekt des Gameplays ist genauso wichtig. Während jeder Phase findest du Baupläne zum Bau von Gebäuden in Ballbylon, und jedes Gebäude hat entweder einen einzigartigen Effekt oder schaltet einen neuen Charakter frei. Einfach ausgedrückt sieht die Spielschleife folgendermaßen aus: Versuche eine Phase, → verdiene Geld, Ressourcen oder Baupläne → einen Teil der Stadt wieder aufzubauen → versuche eine weitere Phase → wiederhole. Diese Struktur macht es lohnenswert, Phasen erneut zu besuchen, egal ob du Ressourcen farmst oder nach übersehenen Bauplänen suchst. Da ein Wiederaufbau meist nur nach Abschluss eines Durchlaufs möglich ist (es sei denn, man gibt eine große Menge Ingame-Währung aus), drängt dich jedes System im Spiel, immer wieder weiterzuspielen.

Trotz seines pixeligen 3D-Kunststils und des kurzen, aber eingängigen Soundtracks (beides ständige Erinnerungen daran, dass Ball x Pit ein Indie-Spiel ist) gibt es etwas Besonderes an seiner Roguelite-Formel, das einen die kleinen Schwächen übersehen lässt. Es fängt das Gefühl von "Ein letzter Lauf und ich höre auf" perfekt ein. Es ist einfach, aber es funktioniert.

Das heißt aber auch, dass das Spiel nicht für jeden geeignet ist. Es erfordert Geduld und mehrere Durchläufe, bevor wirklich alles zusammenpasst. Wenn man nur deshalb einsteigt, weil alle es loben, könnte man komplett davon abspringen und sich am Ende fragen, worum der ganze Wirbel eigentlich geht. Ball x Pit genießt man am besten in deinem eigenen Tempo, indem du seine Roguelite-Natur verstehst und annimmt. Wenn du das machst, wirst du irgendwann in das süchtig machende Chaos eintauchen, das es auf deine Konsole oder deinen PC bringt.

