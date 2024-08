Baldur's Gate III teasert eines der neuen bösen Enden an

HQ

Wir wissen, dass wir nächsten Monat einen letzten Blick auf neue Inhalte für Baldur's Gate III werfen werden, wenn Larian Studios den riesigen Patch 7 ins Spiel bringt. Es gibt viel, worauf man sich im Patch freuen kann, aber das Wichtigste, was viele Leute sehen wollen, sind die neuen bösen Enden.

Um das Warten ein wenig zu erleichtern (oder schmerzhafter, je nachdem, wie ihr die Dinge seht), haben wir einen neuen Teaser, der uns einen Blick auf eines der bösen Enden des Patches gibt. Der Clip zeigt eine Frau, die von etwas, von dem wir annehmen, dass es sich um einen Mind Flayer handelt, ins Gehirn gesprengt wird.

Dann tauchen wir in ihre Gedanken ein und sehen, wie sie einen schönen Tag in Baldur's Gate genießt und Obst von einem lokalen Markt pflückt, was darauf hindeutet, dass sie, während die Außenwelt zerbröckelt, ganz woanders in ihrem Kopf ist.

Nicht der schlechteste Weg, nehmen wir an, aber sicherlich nicht das Happy End Cinematic, an das wir alle gewöhnt sind.

Baldur's Gate III Patch 7 erscheint im September.