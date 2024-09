Baldur's Gate III Patch 7 ist jetzt live auf dem PC

HQ

Mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung des Originalspiels veröffentlicht Larian Studios Baldur's Gate III seinen siebten und wahrscheinlich letzten großen Patch. Natürlich wird es in Zukunft wahrscheinlich Fehlerbehebungen geben, aber wir bezweifeln, dass wir weitere neue Inhalte für das Spiel sehen werden, wenn Larian seine neuen Projekte vorantreibt.

Baldur's Gate III Patch 7 bringt eine Vielzahl von Änderungen mit sich. Die großen Dinge sind: böse Endsequenzen, Modding-Tools und Splitscreen-Änderungen. Es gibt 13 neue Endsequenzen für Origin-Charaktere, den Dunklen Drang und normale Abenteurer, die sich für den bösen Weg entschieden haben und sich nicht um die Epilog-Party am Ende des Spiels kümmern.

Modding-Tools bedeuten, dass wir wahrscheinlich noch viel mehr beeindruckende Inhalte von der Modding-Community sehen werden, die seit der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels bereits hart gearbeitet hat. Neben den großen Änderungen können wir in den Patchnotes auch einige kleinere, aber wichtige Verbesserungen sehen, wie z. B. überarbeitete Zwischensequenzen an einigen Stellen, einen neuen Ladebildschirm und die Sicherstellung, dass Karlach die rasierte Seite ihres Kopfes nicht streift. Das kratzt sich dann nur an der eigenen Kopfhaut.