Baldur's Gate III hat 17.000 Endungen

Baldur's Gate III scheint ein riesiges Spiel zu sein, und wir haben bereits darüber berichtet, wie viele Stunden du brauchst, um es zu schlagen, und mit wie vielen Charakteren du interagieren kannst.

Aber wenn das nicht ausreicht, um Sie davon zu überzeugen, dass dieses Spiel Starfield sehr wohl herausfordern könnte, der größte Titel des Jahres 2023 zu sein, haben wir jetzt von Fextralife gehört, dass das Spiel 17.000 mögliche Enden hat.

Es ist verblüffend, an so viele Möglichkeiten zu denken, eine Geschichte zu Ende zu bringen. Es ist unwahrscheinlich, dass jede Variation des Endes massiv unterschiedlich sein wird, aber dennoch wissen Sie, dass Sie und ein anderer Spieler nicht genau das gleiche Ende haben werden, solange Sie kleine Unterschiede in Ihren Spieldurchläufen machen.