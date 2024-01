Baldur's Gate III führt die Steam Deck-Spielzeit-Charts im Dezember an

HQ

Zweifellos sind einige von euch dieses Jahr aufgewacht und haben ein Steam Deck unter dem Weihnachtsbaum gefunden, oder vielleicht haben sie ihre hart verdienten Pfennige verwendet, um eines der Handheld-Spielsysteme von Valve zu kaufen. Da in letzter Zeit wahrscheinlich viele neue Steam Decks in freier Wildbahn zu sehen sind, hat Valve jetzt die neueste monatliche Spielzeittabelle für die Plattform veröffentlicht und enthüllt, zu welchen Spielen die Spieler im Dezember am meisten geströmt sind.

Angeführt wird das Feld von Baldur's Gate III, das jetzt mit Vampire Survivors gleichauf ist, weil es das Spiel ist, das die Charts am häufigsten angeführt hat (fünfmal). An zweiter Stelle steht Cyberpunk 2077, das Dave the Diver auf dem dritten Platz hält. Grand Theft Auto V und Vampire Survivors bilden den Rest der Top Fünf.

Der Rest der Top-20-Liste enthält eine große Auswahl an Spielen, z. B. Hogwarts Legacy, Coral Island, Lethal Company, Disney Dreamlight Valley und mehr. Werfen Sie einen Blick auf die Dezember-Charts unten.