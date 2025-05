Baldur's Gate III DLC wäre die "langweilige" Option gewesen, sagt Larian-Chef

HQ

Nach der Veröffentlichung und dem weltweiten Erfolg von Baldur's Gate III schockierten die Larian Studios viele von uns, als sie enthüllten, dass sie nicht an einer Fortsetzung oder großen Erweiterung arbeiten würden. Es schien eine logische Sache zu sein, aber für Swen Vincke war es eine langweilige Option.

In einem kürzlichen Interview mit GameSpot erklärte Vincke, warum das Studio das verfolgte, was es tun wollte, und nicht das, was die Entwickler der Meinung waren, dass sie tun sollten. "Wir haben gehört, dass es das ist, was wir tun sollten, oder? Du hast ein riesiges Spiel, einen riesigen Hit, und du musst DLC hier und DLC dort machen", sagte Vincke.

"Und dann, in dem Moment, als wir etwas Zeit zum Nachdenken hatten, wurde uns klar: 'Was machst du da?'. Progressive Einsicht ist nichts Schlechtes, also geht man manchmal den falschen Weg und sagt dann: 'Oh scheiß drauf' und ändert einfach den Kurs", fuhr Vincke fort.

Mit diesem Wohlwollen, das durch Baldur's Gate III hervorgerufen wird, ist Larian eine vertrauenswürdige Hand bei allem, woran sie als nächstes arbeiten. Derzeit haben sie zwei Projekte in Arbeit, aber es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis wir eines davon sehen.