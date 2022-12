Baldur startet im August

HQ

Wie versprochen, hat uns Larian Studios gerade im Rahmen der Game Awards einen weiteren Blick auf Baldur's Gate III geworfen. In Form eines brandneuen Trailers (siehe unten) kündigte der Entwickler sogar eine Neuauflage des Titels an und bestätigte sogar den Startmonat für die vollständige Veröffentlichung des Spiels.

Baldur's Gate III wird den Early Access offiziell hinter sich lassen und im August 2023 in den Zustand 1.0 eintreten. Während Larian kein genaues Datum festgelegt hat, wann es sein wird, wissen wir zumindest, dass es in diesem Sommermonat sein wird.

Ansonsten wurde der Inhalt der Collector's Edition für Baldur's Gate III enthüllt, und das ist in der Tat ein ziemlich kräftiges Paket. Die Edition ist ein Traum für einen Dungeons & Dragons-Fan, da sie ein 1,1 kg schweres 25-cm-Diorama des Mindflayer vs. Drow-Kampfes sowie ein Hardcover-Artbook mit 160 Seiten, einen Satz vierseitiger Charakterblätter, eine A3-Stoffkarte, einen Kaulquappenschlüsselbund, 32 Aufkleber, ein Magic: The Gathering-Booster-Pack, ein Collector's Edition-Zertifikat, und ein individuell gravierter Baldur's Gate III D20 Würfel aus Metall aus Zinklegierung. Unnötig zu sagen, dass ein solches Paket nicht billig sein wird, da es für 259,99 € verkauft wird und insgesamt nur 25.000 Einheiten verkauft werden, so dass sie ziemlich selten sein werden.

Schließlich hat Larian als Teil dieser Ankündigung erklärt, dass es nächste Woche, am 14. Dezember, ein Panel veranstalten wird, das in Patch 9 für Baldur's Gate III eintauchen wird, wo es die neuen Ergänzungen und neuen spielbaren Klassen weiter erkunden wird, die hier hinzugefügt werden.