Bald könnt ihr eure normale TV-Fernbedienung mit der Xbox verwenden

Wenn ihr Netflix, Disney+ oder etwas ein anderes Streaming-Angebot auf der Xbox verwendet, wisst ihr sicher, wie hinderlich die Steuerung via Controller sein kann. Die Geräte neigen dazu, sich nach einer Weile automatisch auszuschalten und mit dem Stick navigiert es sich einfach nicht so gut in diesen eckigen Kachelmenüs von Microsoft.

Ein Mitarbeiter von Microsoft berichtet nun allerdings, dass eine neue Funktion eingeführt werden soll, die genau diesen Problemen entgegenzuwirken verspricht. Mitglieder des Xbox-Insiders-Programms werden in Zukunft demnach in der Lage sein, eine handelsübliche TV-Fernbedienung zur Navigation in den Xbox-Apps verwenden zu können. Wie üblich wird es wohl noch ein paar Monate dauern, bis dieses Feature öffentlich verfügbar wird - aber zumindest wissen wir schon jetzt, dass es kommt.