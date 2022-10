Bald können Sie Videospiele in Ihrem BMW spielen

HQ

Tesla war der erste Autohersteller, der die Möglichkeit einführte, Videospiele auf dem Infotainmentsystem zu spielen, und jetzt tritt der deutsche High-End-Autobauer BMW in seine Fußstapfen. In einer Pressemitteilung wurde heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit N-Dream eingegangen ist, dessen AirConsole-Plattform das Spielen auf dem Infotainment-Bildschirm in neuen BMW-Fahrzeugen ermöglichen wird.

Die Funktionalität wird über eine App auf Ihrem Mobiltelefon gesteuert und erscheint ab dem nächsten Jahr in der 7er-Serie.

Haben Sie Lust, Spiele in Ihrem BWM zu spielen?