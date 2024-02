Jeder, der sich jemals mit Karten beschäftigt, ein Casino besucht oder einfach nur eine Wette platziert hat, wird die Warnungen und Ratschläge kennen, die der große Kenny Rogers in seinem zeitlosen Song The Gambler geteilt hat. Dieses Lied, das predigte, dass man weiß, wann man seine Karten halten, falten und ablegen sollte, gilt mehr denn je, wenn es um das Poker-Roguelike-Spiel Balatro von LocalThunk geht, ein Titel, der einem Kartenspiel, das über Generationen hinweg gediehen ist, eine einzigartige und interessante Wendung verleiht.

HQ

Die Idee von Balatro unterscheidet sich nicht wesentlich von normalem Poker. Sie müssen Ihre ausgeteilten Karten verwenden, um eine Vielzahl von Händen zu bilden. Der Haken an der Sache ist, dass Sie im Gegensatz zu normalem Poker, bei dem Sie einfach nur die Aufgabe haben, die anderen Spieler an Ihrem Tisch zu schlagen, hier Ihre Karten und die Hände, die sie bilden, verwenden müssen, um Punkte zu sammeln, um den Dealer zu besiegen. Das funktioniert so, dass jede Karte als Punkt zählt, wobei eine 2 zwei Punkte bedeutet, eine 8 acht Punkte und Bildkarten und Asse 10 bzw. 11 Punkte. Abhängig von den Händen, die Sie bilden, wird ein Multiplikator an die Anzahl der Punkte angehängt, die Sie sammeln, wobei ein Full House zum Beispiel einen vierfachen Multiplikator auf Ihre Punktzahl für diese Runde setzt. Darüber hinaus gibt es Joker-Karten, die einen massiven Einfluss darauf haben können, wie Sie punkten, und sogar Tarotkarten, die als Einweg-Verbrauchsmaterial dienen, um Ihnen zu helfen, einen Mega-Multiplikator aufzustellen, der die erforderlichen Checkout-Punkte des Dealers in einer schnellen Bewegung kippen kann.

Es mag in der Praxis einfach klingen und es lohnt sich, vorausgesetzt, Sie haben ein grundlegendes Verständnis von Poker und den verschiedenen Händen, die gewertet werden können, das Kernspiel ist sehr zugänglich und leicht zu erlernen. Die Herausforderung und Schwierigkeit besteht darin, wie Sie die Roguelike-Elemente verwenden, um ein Team aus Jokern und Tarotkarten zusammenzustellen, das Ihnen helfen kann, wichtige Punkte zu erzielen. Ein Joker könnte dir zum Beispiel einen 15-fachen Multiplikator geben, aber um ihn für jede Hand zu aktivieren, musst du alle deine Kartenabwürfe verbraucht haben, was eine Funktion ist, die es dir ermöglicht, bis zu fünf Karten pro Abwurf zurück in die Packung zu werfen, wenn sie zufällig ersetzt werden. Für diesen Joker besteht die Hauptbedrohung darin, dass Sie, sobald Sie keine Abwürfe mehr haben, in jeder Runde Scoring-Hände bilden müssen, nur mit den Karten, die vor Ihnen ausgelegt sind, und das ist sehr riskant, da es zu Händen mit niedriger Punktzahl wie einem oder zwei Paaren führen könnte.

Werbung:

Tarotkarten funktionieren ähnlich, außer dass sie die Macht haben, eine Karte in eine andere Farbe zu verwandeln oder eine Scoring-Hand viel effektiver zu machen (d.h. ein Drilling erhält einen zusätzlichen dreifachen Multiplikator für diese Hand). Sie können Tarotkarten und Joker am Ende jeder Begegnung im Laden kaufen und erwerben und das Geld verwenden, das Sie verdienen, indem Sie den Dealer in so wenigen Runden wie möglich besiegen. Der Laden ist im Wesentlichen der Ort, an dem Sie Ihre Punktestrategie für diesen Lauf entwickeln, da Sie Joker sammeln müssen, die zu Ihrer Spielweise passen. Dies mag nicht allzu wichtig erscheinen, um eine Kombo-Joker-Sammlung zu erstellen, aber wenn die Runden voranschreiten und die Punkte, die Sie generieren müssen, um den Dealer zu besiegen, in die Zehn- und Hunderttausende, sogar Millionen gehen, werden Sie schließlich den Zorn spüren, keinen zusammenhängenden und verbundenen Spielstil zu entwickeln.

Da Balatro ein Roguelike ist, hat es die Probleme mit der zufälligen Natur des Genres. Du wirst Läufe haben, bei denen es sich anfühlt, als ob das Spiel gegen dich läuft und dass es keine Hoffnung auf einen Sieg gibt. Dies gilt zusätzlich zu Runden, in denen die Karten einfach nicht zu Gunsten dessen fallen, was Sie brauchen. Du kannst Tarotkarten verwenden, um das manchmal auszugleichen, aber wie Kenny Rogers sagt, manchmal musst du einfach weggehen.

Werbung:

Um die Dinge interessant zu halten, bietet Balatro eine Vielzahl verschiedener Kartendecks, die jeweils leicht unterschiedliche Boni bieten. Dies kann eine zusätzliche Karte pro Hand oder ein zusätzlicher Abwurf pro Begegnung sein. Hinzu kommen die verschiedenen Schwierigkeitsgrade und sogar ein Herausforderungsmodus, den du freischalten kannst, wenn du es schaffst, das Spiel mit einer Auswahl verschiedener Decks zu gewinnen. Die Vielfalt an Jokern und Tarotkarten und spielbaren Karten, die Sie mit Tarotkarten erstellen können, ist ebenfalls so groß, dass es sich ständig so anfühlt, als würde Balatro Sie in jedem einzelnen Durchlauf mit einem Curveball bewerfen. Jedes Mal, wenn du anfängst, dich wohl zu fühlen, wird dich das Spiel mit etwas Neuem treffen, das dich zwingt, es mit einer neuen Strategie zu beantworten. Bosskämpfe sind einige der besten Beispiele dafür, da Sie während dieser anspruchsvolleren Begegnungen mit Modifikatoren konfrontiert werden, die den Schwierigkeitsgrad des Spiels drastisch erhöhen, wie z. B. verdeckt gezogene Karten, bestimmte Farben werden null und effektiv nutzlos gemacht, oder sogar einer, der dazu führt, dass Sie jedes Mal, wenn Sie eine Karte spielen, Geld verlieren. Das bedeutet, dass Sie beim nächsten Besuch des Geschäfts mit null oder negativen Mitteln dastehen werden.

Balatro ist wirklich ein fantastisches, geniales und wirklich einzigartiges Spiel. Es bietet die perfekte Mischung aus einfachen und zugänglichen Spielmechaniken, gepaart mit breiten, tiefen und komplexen mathematischen Systemen, die erfahrene Kartenspieler unterhalten und herausfordern werden. Es ist ein brillantes Beispiel dafür, wie die Roguelike-Formel in der Praxis angewendet werden kann, und ich würde jeden, der ein marginales Interesse an Kartenspielen hat, absolut bitten, sich diesen Titel anzusehen, denn er wird Sie nicht enttäuschen.