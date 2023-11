Es gibt zwei Arten von Menschen, die Bakery Simulator lieben werden, diejenigen, die nicht genug von Mikromanagement bekommen können, und diejenigen, die davon träumen, ihre eigene Bäckerei zu eröffnen. Ich bin weder das eine noch das andere, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht viel Spaß in Bakery Simulator haben könnte. Zumindest am Anfang, bevor es mehr oder weniger selbstspielend wurde. Er beginnt, wie jeder andere Simulator auch, mit einem Tutorial, in dem ich die Grundlagen der Küche lerne, in der ich in Zukunft untergebracht sein werde. Hier hole ich als mein eigener Meisterkoch meine Bestellungen ab, gehe die Rezepte für den Tag durch und knete natürlich reichlich Teig. Ich kontrolliere alles. Bis auf das Geschirr, zum Glück. Die Küche wird jeden Morgen zurückgesetzt. Aber von der Bestellung bis zur Auslieferung des Gebäcks an den Kunden bin ich allein für die Qualität dieser Bäckerei verantwortlich. Es liegt in meiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unzufriedene Kunden mich nicht auf Yelp und TripAdvisor bewerten.

Doch die Probleme fangen gleich an. Controller sind für diese Art von Spiel nicht optimal. Wie bei den meisten anderen Simulatoren sind auch hier Maus und Tastatur vorzuziehen. Vor allem, wenn der Stress eines wirklich engen Zeitrahmens allmählich einsetzt. Ich schwöre laut auf Französisch, Sacrebleu!, wenn ich es nicht schaffe, den Teig in genau gleiche Teile zu schneiden. Merde! als die Brötchen knusprig verbrannt waren, als sich die Ofentür nicht rechtzeitig öffnen ließ. Einige meiner Missgeschicke können natürlich auf meine eigenen schlechten Koordinationsfähigkeiten zurückgeführt werden, aber die meisten sind tatsächlich Spielmechaniken. Etwas, das auch sehr deutlich wird, wenn mein Erfolg steigt und ich meine Küchengeräte aufrüsten kann. Je automatisierter, desto weniger Probleme habe ich, wenn ich nicht an kleinen Knöpfen drehen und Garzeiten mit einem Knopfdruck genau im richtigen Moment messen muss. Denn Bakery Simulator ist nicht nur extrem detailliert, sondern auch bis zur Absurdität präzisionsbasiert.

In gewisser Weise begrüße ich das, da es dem Spiel Realismus verleiht. Es ist, als würde man dort stehen und echt backen, zumal alle Backwaren, die ich produziere, auf echten Rezepten basieren. Auf der anderen Seite ist es so, als hätte man einen anderen Job. Sich nach einem langen Tag des Projektmanagements und knapper Deadlines von der Arbeit abzumelden, um das Gleiche noch einmal zu tun, oft noch stressiger als in meinem eigentlichen Job, macht einfach keinen Spaß und allein der Versuch, sich mit allen Spielsegmenten auseinanderzusetzen, braucht Zeit. Bakery Simulator ist nicht etwas, das man einfach zum Spaß aufnimmt und spielt. Es ist verdammt ernst, von Anfang bis Ende. Die Dark Souls der Lebenssimulatoren. Ich muss meine Optionen sorgfältig abwägen, die Vor- und Nachteile abwägen und aus meinen Fehlern lernen. Wenn ich scheitere, sind die Folgen enorm. Es ist kein Tod durch Permakultur, aber der kleinste Qualitätsverlust und mein Ruf erleidet einen großen Schlag, und bei wiederholten Fehlern muss ich das Schild einfach für immer entfernen. Sicher, ich kann Fehler korrigieren und sogar die Backwaren, mit denen ich nicht zufrieden bin, in den Mülleimer werfen, aber die Uhr tickt ständig und der Stress ist allgegenwärtig. Das Erschöpfungssyndrom flüstert mir ins Ohr: "Ich sehe dich." Gleichzeitig kann ich es nicht riskieren, den Kunden etwas Unausgegorenes zu liefern, sonst werden sie verrückt, also ist es ein ständiger Balanceakt zwischen Perfektion und Zeitmanagement.

Es ist auch wichtig zu betonen, dass in jedem Teil des Prozesses etwas schief gehen kann. Von der Auswahl und Dosierung der richtigen Zutaten bis hin zum Mischen auf die richtige Konsistenz. Dann müssen sie in die richtigen Stücke geschnitten, geformt und in den Ofen geschoben werden, um zum richtigen Zeitpunkt herausgenommen zu werden. Wenn alles fertig ist, müssen sie geliefert werden und hier verwandelt sich das Spiel plötzlich in Grand Theft Auto. Nein, nicht wirklich. So actiongeladen wird es nie, aber denken Sie an meine Überraschung, als sich herausstellte, dass ich das Auto selbst in einem Backsimulator fahren musste. Hier dachte ich, es ginge nur darum, das Zeug vor der Tür zu lassen und jemand die Kiste abzuholen, aber es geht flach durch dunkle Straßen, bis ich das richtige Ziel auf der Karte erreiche. Eine Abkürzung durch den Park, ein paar Mal die rote Ampel überfahren und ein bisschen schlechte Grasnarbe von der Straße schieben sind alles legitime Wege, um schneller ans Ziel zu kommen und damit eine höhere Bewertung zu erhalten. Auch hier war die Lenkung schrecklich, das sollte man hinzufügen.

Die Grafik ist nichts Besonderes. Es ist in Ordnung, nicht mehr und nicht weniger, aber für diese Art von Spiel ist es ungefähr das, was man erwarten würde. Die Dinge sehen so aus, wie sie sollten. Eine Schöpfkelle ist eine Schöpfkelle und ein frisch gebackenes Brötchen sieht aus wie ein frisch gebackenes Brötchen, natürlich ohne den besten Teil, den Geruch. Das Spielsegment, in dem du ein Auto fährst. Es brauchte auf jeden Fall etwas mehr Zeit im Ofen, denn wir reden hier wirklich von halbgar. Es gibt Spiele für Playstation 2, die besser aussehen. Zum Glück kann ich später im Spiel auf automatische Lieferung umsteigen, so dass ich nicht noch einmal einen Fuß in dieses polygonale Auto setzen muss, aber bis dahin ist es ein Albtraum für die Augen. Wenn man dann noch die schreckliche Lenkung hinzufügt, hat man ein Rezept für eine Katastrophe. Die Musik ist schlimmer als die Aufzugsmusik in jedem Einkaufszentrum. Ein schreckliches monotones Blinken, das sofort von meiner Wenigkeit durch eine Playlist auf Spotify ersetzt wurde. Degevall liebt es, amerikanischen Radiorock zu kneten, also wurde es AOR-basiert mit vielen Michael Bolton, Journey, Toto und Night Ranger. Marginal besser, aber dass man die Spielmusik überhaupt ändern muss, um dabei nicht verrückt zu werden, ist natürlich eine Unterschätzung, egal wie man es betrachtet.

Je weiter ich in das Spiel einsteige, desto moderner wird meine Küche, aber auch meine Rezepte werden komplexer. Fortschrittliches Gebäck bringt mehr Geld ein, dauert aber auch länger in der Zubereitung, so dass es immer ein Balanceakt ist. Risiko und Belohnung. Was mache ich, wenn eine Zutat zur Neige geht? Bestelle ich und warte auf die Lieferung oder bezahle ich extra für die Expresslieferung? Ich stehe ständig vor solchen schnellen Entscheidungen und nach etwa acht Stunden hektischen Backens kann ich endlich meine Schürze an den Nagel hängen, durchatmen und mich auf einen langen Urlaub freuen, fernab von verbrannten Croissants und krummen Brezeln.