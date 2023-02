BAFTA Games Awards Nominierte werden im März bekannt gegeben

HQ

Die 19. BAFTA Games Awards feiern die besten Veröffentlichungen der Branche ab 2022 und werden in Kürze ihre Nominierten bekannt geben.

Die Nominierungen werden am 2. März 2023 um 14:00 Uhr GMT / 15:00 Uhr MEZ auf dem Kanal BAFTAs Twitch stattfinden. Die Veranstaltung wird durchgehend live kommentiert.

Zu den Kategorien, die bekannt gegeben werden, gehören die begehrten Best Game, Best British Game, Best Debut Game und Best Narrative.

Achten Sie darauf, die Nominierungszeremonie hier zu sehen.

Wen hoffen Sie, nominiert zu sehen? Lassen Sie es uns unten wissen.