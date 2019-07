Bad North rüstet auf Jotunn Edition auf

Das minimalistische Strategiespiel Bad North wurde letzte Woche erheblich erweitert, denn mittlerweile trägt der Titel den Beinamen "Jotunn Edition". Erfahrene und frische Spieler werden darin eine Menge neuer Inhalte vorfinden, die Feedback entstanden sind, das die Entwickler erhalten haben. Zu den neuen Features gehören Feindvariationen, ein Codex-System und weitere Kommandanten, die mit einzigartigen Merkmalen, Attributen und Gegenständen ausgestattet sind. Darüber hinaus wurde eine Meta-Progression hinzugefügt, die bereits entdeckte Elemente entsperrt, falls ihr ein neues Szenario startet.

In der Kampagne warten einige Überraschungen auf euch, wie das schnellere Verschieben der Grenze. Darüber hinaus wurden Kontrollpunktinseln hinzugefügt, mit denen wir unseren Fortschritt sichern können (und nicht immer neustarten müssen). Außerdem gibt es eine härtere Schwierigkeitsstufe ("sehr schwer"), falls euch die Prüfungen der Nordmänner noch nicht herausfordernd genug waren.

Bad North: Jotunn Edition ist für alle Besitzer des Basisspiels kostenlos auf dem PC verfügbar. In ein paar Wochen sollen die Inhalte auch für Konsolenspieler verfügbar sein, derzeit durchlaufen sie die üblichen Zertifizierungsprozesse, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Im unteren Trailer seht ihr alle Änderungen im Detail. Bad North ist 2018 erschienen, Plausible Concept baute das Spiel um die Kernelemente des Strategiegenres herum auf. Seitdem ist der Titel gewachsen, weil die Community am Ball blieb und das Studio motivierte.

