Backen Sie ohne Stress mit dem Go Standmixer von Kenwood

HQ

Wir haben im Rahmen unserer laufenden Quick Look Videoserie eine ganze Reihe von intelligenten Kochwerkzeugen und Gadgets untersucht, und heute erweitern wir das noch weiter. In der neuesten Folge haben wir das Kenwood Go Stand Mixer in die Hände bekommen, ein Gerät, das das Backen und Kochen durch das einfache und revolutionäre Design des Gadgets noch einfacher und stressfreier machen soll.

Es ist so konzipiert, dass es in kleinen und engen Räumen backen kann und gleichzeitig über leicht verständliche und zu bedienende Bedienelemente verfügt, zusätzlich zu einem langlebigen Design. Im Grunde könnte es zu einer Notwendigkeit beim Backen und in der Küche werden, aber um zu sehen, ob das der Fall sein wird, müsst ihr euch die neueste Folge von Quick Look unten ansehen, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken teilt.