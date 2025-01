HQ

Es mag unfair klingen, das zu sagen, aber ich habe angefangen, das Schlimmste von den Big-Budget-Actionfilmen von Netflix zu erwarten. Im Laufe der Jahre haben diese immer wieder enttäuscht, sei es Red Notice, The Gray Man, The Mother, The Adam Project, The Union, Heart of Stone, Atlas, Project Power, Spenser Confidential, die Liste geht weiter. Versteh mich nicht falsch, es gibt Ausreißer, wobei The Old Guard und Extraction unterhaltsame Bemühungen sind, aber zum größten Teil erwarte ich wenig von den wirklich teuren und großen Action-Projekten, die der Streamer rausschmeißt.

Unnötig zu erwähnen, dass meine Hoffnungen auf Back in Action nicht besonders groß waren. Dieser Film ist die großartige Rückkehr nach Hollywood für Cameron Diaz, der gerade ein Jahrzehnt aus dem Rampenlicht verschwunden ist und beschlossen hat, diesen Trend zu brechen, indem er eine Hauptrolle an der Seite von Jamie Foxx von Day Shift übernimmt. Die beiden Stars spielen ehemalige Spione, die zu Eheleuten geworden sind und in ein Leben zurückgeworfen werden, das sie vor fast 15 Jahren hinter sich gelassen haben, um ihre beiden Kinder zu schützen. Was die Handlung angeht, so ist das die Grundlage, auch wenn die Schöpfer Seth Gordon von Baywatch und Brendan O'Brien von Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem etwas zusätzliches Flair in Form einer globalen Spionage- und Schwarzmarktverschwörung hinzufügen, bei der es um ein gewöhnliches Supergerät geht, das die Welt in die Knie zwingen kann. Wenn Sie schon einmal einen Netflix-Actionfilm gesehen haben, kommt Ihnen das alles bis zu einem gewissen Grad schockierend bekannt vor.

Die Handlung überrascht oder beeindruckt nie wirklich. Es handelt sich um traditionelle und typische Aktionen, die so konzipiert sind, dass sie so verdaulich und einfach wie möglich zu konsumieren sind. Wir reden hier nicht über ein spannendes Epos von Christopher Nolan oder George Miller oder ein komplex zusammengestelltes Action-Showreel wie John Wick oder Mission: Impossible. Wie Baywatch verlangt oder erwartet auch dieser Film nichts vom Zuschauer, er ist einfach das perfekte Medium für einen faulen Sonntagnachmittag, an dem man sich nichts sehnlicher wünscht, als die Stunden wie ein Stubenhocker zu verbringen.

Aber was ich sagen werde, ist, dass die Diaz-Foxx-Dynamik gut funktioniert und die Chemie zwischen den beiden bekannten Stars stimmt. Sie müssen nicht so kitzelnd sein wie einige der anzüglichen, von Anspielungen getriebenen Hauptdarsteller der vergangenen Action, vor allem, weil dieser Film in erster Linie als Familienerlebnis konzipiert ist. Sie können jedoch zusammen urkomisch sein, und die Actionszenen neigen dazu, einen starken Fluss und eine starke Choreografie zu haben, auch wenn es immer noch gelegentlich den albernen Einsatz von billiger CGI gibt, der einen die körperlichen Stunts und das Chaos viel mehr schätzen lässt. Es gibt nichts, was dir klar machen könnte, wie wichtig es ist, einen physischen Autounfall in einem Film zu sehen, als diese Szene nach einem lächerlichen CGI-Schnitt, der dich an Distickstoffmonoxid erinnert, das in einem Fast and Furious Film in den Motor eines japanischen Sportwagens gepumpt wird. Es ist unnötig und ehrlich gesagt hässlich.

Ansonsten hat Back in Action ein anständiges Tempo, das dich durchgehend unterhält, und eine Nebenbesetzung, die meist stark genug ist. Jamie Demetriou ́s Nigel ist manchmal am Rande der Unerträglichkeit, aber der Rest der Besetzung leistet gute Arbeit darin, seine Charaktere auf mehrdimensionale Weise zu präsentieren, zumindest auf einem Niveau, das man von einem traditionelleren Actionfilm wie diesem erwarten würde. Allerdings möchte ich anmerken, dass Kyle Chandler Schwierigkeiten hat, seine Argumente als überzeugender Bösewicht zu präsentieren, und ehrlich gesagt hat man während der gesamten Zeit Back in Action nie gleichzeitig Angst um die Protagonisten oder Guten, und wenn ich zurückblicke, glaube ich nicht, dass ich jemals einen von ihnen mit irgendeiner Form von Verschleiß oder Kampfnarben von seinem Abenteuer gesehen habe. was so ziemlich alles über den Ernst der Situation aussagt, in der sie sich befinden.

Ich werde nicht so weit gehen zu sagen, dass Back in Action die gleiche Enttäuschung liefert wie einige der Netflix-Actionfilme, die wir in letzter Zeit gesehen haben, aber es ist sicherlich auch kein brillanter Film. Er ist vergesslich und im besten Fall durchschnittlich, und ehrlich gesagt wird es in drei Monaten nicht mehr viel geben, an das ich mich von diesem Film erinnern werde, außer der Tatsache, dass es Cameron Diaz' Rückkehr nach einem Jahrzehnt Pause vom Filmemachen war. Schauen Sie es sich an, schauen Sie es sich nicht an, Sie werden nicht viel gewinnen oder verlieren, unabhängig von der Entscheidung, denn Back in Action ist nur ein weiterer mittelmäßiger Netflix-Film in seinem wachsenden Portfolio an mittelmäßigen teuren Action-Epen.

