Back 4 Blood-Entwickler erklären die Entscheidung für den Xbox Game Pass

Reichlich Vorbesteller werfen sich gerade in das Getümmel der Back 4 Blood-Beta, die ab dem 12. August für sämtliche Spieler ihre Tore öffnet. Die Vollversion des Spiels erscheint am 12. Oktober auf dem PC, der Playstation 4 und 5, sowie Xbox One und Xbox Series S/X.

Xbox Game Pass-Besitzer dürfen sich freuen, denn der Titel wird direkt zur Veröffentlichung in das umfangreiche Angebot aufgenommen. In einem Interview mit Executive Producer Matt O'Driscoll erklärt dieser Turtle Rock Studios Entscheidung, ein Teil von Microsofts Abo-Service zu werden. Ein maßgebender Punkt ist dabei der große Umfang von Spielern, den die Entwickler somit ab dem ersten Tag besitzen:

''Ja... ab dem ersten Tag auf dem Game Pass. Das wird ganz schön verrückt, oder? Wir brauchen viele Spieler damit immer Matches laufen. Ich denke damit haben wir bereits am ersten Tag jede Menge Spieler. Ich habe die genauen Nummern des Game Pass nicht im Kopf, aber ich denke es sind um die 20 Millionen Benutzer, richtig? Alle werden von Anfang an Zugriff haben, das ist ziemlich überwältigend. Ich habe noch nie ein Spiel veröffentlicht, das bereits am ersten Tag so zugänglich ist.''

Konntet ihr bereits einen Blick auf die Back 4 Blood-Beta werfen? Falls ja, wie ist euer erster Eindruck?

Danke GamesRadar