Back 4 Blood: Trailer zeigt kostenpflichtige DLC-Inhalte aus Tunnels of Terror

Nächste Woche wird die erste Erweiterung des Zombiespiels Back 4 Blood erscheinen. "Tunnels of Terror" führt am 12. April einen neuen Spielmodus, zwei Spielfiguren, insgesamt sieben Waffen und jede Menge kosmetischer Anpassungsoptionen ein. Unabhängig von diesem Add-On wird der Schwierigkeitsgrad "No Hope" als kostenloses Update integriert.

"Infiziertennester" ist die neue Koop-Aktivität, in der ihr den Untergrund von Evansburgh erkundet. Besitzer des DLCs erhalten zudem Zugriff auf drei neue Zombievarianten (Urchin, Schredder und Ripper), die auch im PvP-Modus "Schwarm" spielbar sein werden. Die defensiv ausgelegte Feuerwehrfrau Sharice nutzt im Kampf eine Feuerwehraxt, über Neuzugang Heng ist lediglich bekannt, dass er mit scharfen Messern aus einer Großküche hantieren kann.

Turtle Rock Studios erinnert uns noch einmal daran, dass sich Spieler die DLC-Inhalte gar nicht unbedingt selbst kaufen müssen, um sie zumindest ausprobieren zu können. Solange mindestens ein Mitglied euer Party die Erweiterung gekauft hat, können sich alle Teilnehmer zusammen durch die Terrortunnel ballern. Das ist schön und gut, aber wir wissen leider noch immer nicht, wie teuer der Spaß am Ende ist.