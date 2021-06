Back 4 Blood benötigt selbst für KI-Matches eine Internetverbindung

Back 4 Blood hat auf der E3 2021 viel Platz eingenommen, obwohl erst im Nachgang der Messe konkrete Details besprochen wurden. Entwickler Turtle Rock Studios hat nun zum Beispiel klargestellt, dass die Spieler eine Internetverbindung benötigen, um überhaupt in das Spiel einsteigen zu können. Ein Nutzer fragte die Entwickler auf Twitter, ob er offline mit KI-Teamkollegen zusammenspielen könnte, was Turtle Rock Studios verneinte: "Wir suchen nach Möglichkeiten, wie wir die Offline-Unterstützung in der Zukunft gewährleisten können, aber ihr benötigt zum Start und um zu spielen eine Internetverbindung." Wann die Entwickler den Offline-Modus bereitstellen werden, wurde nicht angegeben.