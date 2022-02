Babylon's Fall: Platinumgames zeigt Kampfsystem in Trailer, bestätigt Zusammenarbeit mit Nier: Automata

HQ

Die Ankunft des nächsten Platinumgames-Titels steht unmittelbar bevor, denn seit Ende der letzten Woche können Neugierige auf der Playstation die ersten Spielinhalte von Babylon's Fall anspielen. Square Enix enthüllte für diesen Zweck einen neuen Trailer mit dem Titel „Combat 101", der uns mit den Grundlagen des Kampfes vertraut macht.

Letzte Woche haben die Entwickler über einige der bevorstehenden Live-Service-Inhalte gesprochen, die das Actionspiel in den kommenden Monaten erhalten wird. Platinumgames verspricht "neue Spielmodi, Fraktionen, Waffentypen und eine Fülle anderer Überraschungen", die in einem Saison-Pass angeboten werden. Die Startphase wird Spieler abgesehen vom Anschaffungspreis nichts kosten, allerdings ändert sich das in ein paar Monaten, sobald die zweite "Saison" startet.

Square Enix hat anlässlich des fünften Geburtstags von Nier: Automata eine Kollaboration angekündigt, die an das gefeierte Action-Rollenspiel erinnern soll. Kostüme, Feinde und ein Dungeon werden in den kommenden Wochen sicherlich eingie Nier-Fans in einem "zeitlich begrenzten Event" mobilisieren können. Ab dem 3. März dürft ihr in Babylon's Fall die mit Monstern vollgestopften Etagen eines riesigen Turms durchlaufen, um die Geheimnisse an der Spitze zu ergründen.