Für einen halbwegs normalen Menschen ist das Gehen nicht etwas, worüber man viel nachdenkt. Es ist eine Art biologische Grundeinstellung, wie Atmen oder Blinzeln, etwas, das wir tun, ohne dass eine interne Debatte, eine PräsentationPowerPoint oder ein Projektmanager mit Textmarkern in verschiedenen Farben erforderlich sind. Es ist eine Aktivität, die so tief in unserem Muskelgedächtnis verwurzelt ist, dass wir nicht einmal darüber nachdenken, bis sie uns irgendwie genommen wird. Sicher, es gibt Menschen, die aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht laufen können, oder solche, die Schwierigkeiten haben, sich von einer Verletzung zu erholen und von vorne anfangen müssen. Aber Nate, der unglaublich stilvolle und tragikomische Protagonist von Baby Steps, ist eine ganz eigene Kategorie. Er hat sich nicht bei einem Autounfall die Beine gebrochen oder einen rücksichtslosen Stunt versucht, während er verkatert war. Stattdessen hat sein sitzendes Leben auf der Couch jede Verbindung zwischen seinem Gehirn und seinen Knöcheln untergraben. Er hat ganz einfach verlernt zu laufen. Und in dieser Lücke - zwischen Vergessen und bizarrer Wiederentdeckung - liegt die ganze Seele des Spiels.

Die Reise beginnt nicht mit Fanfare oder epischen Überlieferungen, sondern damit, dass Nate in einem kleinen Wasserbecken aufwacht, einer Pfütze in einer Höhle, die sich eher wie ein Moment der Geburt anfühlt als wie ein Startbildschirm. Er tritt nicht wie ein klassischer Held in die Sonne, sondern stolpert mit der gleichen Gravitas nach vorne wie ein betrunkener Hochzeitsgast auf dem Weg zur Afterparty. Doch was dich vor dem Höhleneingang erwartet, ist nicht nur ein Abenteuer im klassischen Sinne, sondern eine Reise durch Höhen und Tiefen, von den infantilsten Lachanfällen, die man sich vorstellen kann, bis hin zu den höllischen Momenten, in denen man so wütend ist, dass man am liebsten den Kopf direkt in den Fernseher rammen und die Scherben wie Konfetti über das Wohnzimmer regnen lassen möchte. Kurz gesagt, es ist ein Trip durch die neun Kreise der Frustrationshölle, aber auf eine seltsame Art und Weise ist es auch eines der lustigsten und bizarrsten Dinge, die ich je in einem Spiel erlebt habe. Ich hasste jedes Mal, wenn ich fiel, aber ich liebte jede Sekunde, in der ich wieder aufstand.

Auf den Zehen einer Glasflasche zu balancieren, ist nicht etwas, das man im Handumdrehen tun kann, aber Nate kann es, wenn man endlich gelernt hat, ihn zu kontrollieren.

Und bevor wir weitermachen, müssen wir natürlich über Bennet Foddy sprechen. Der Mann, der Mythos, der Sadist. Er ist nicht allein in Baby Steps, da das Spiel von drei Entwicklern gemacht wird (Gabe Cuzzillo und Maxi Boch schließen sich ihm an), aber seine Fingerabdrücke sind hier genauso deutlich wie in QWOP oder Getting Over It with Bennet Foddy. QWOP, in dem du einen Sprinter steuerst, der läuft, als wären alle seine Gelenke durch Gummibänder ersetzt worden, legte den Grundstein. Getting Over It, der Hammer-Simulator im Hexenkessel, machte ihn zu einer viralen Ikone. Dort wurde der Begriff "Foddian Games" geboren, Spiele, deren Zweck es nicht ist, im klassischen Sinne zu unterhalten, sondern dich zu quälen, dich zu necken, dich zu pushen, bis du schreist, und dich trotzdem immer wieder zurückkommen zu lassen, um mehr zu wollen. Es sind Spiele, die keinen Komfort bieten, nur Steigungen, Fallstricke und die eigene Sturheit als Treibstoff. Baby Steps entspringt diesem Genre, aber mit seiner eigenen knarzenden Seele.

Das merkt man sofort. Baby Steps ist kein Spiel, bei dem man einfach nach vorne drückt und einen gut animierten Avatar wie einen Tänzer dahinschweben lässt. Hier steuerst du Nates Füße individuell. Linker Schulterknopf, linker Fuß, rechter Schulterknopf, rechter Fuß. Und am Anfang ist es genau so demütigend, wie es klingt. Allein das Verlassen der Starthöhle ist ein epischer Kampf gegen die Gesetze der Physik, Ragdoll-Animationen und deinen eigenen Mangel an Geduld. Du fällst, du kriechst, du bleibst an einem Felsen hängen und schleifst deinen Körper herum wie ein sterbender Seehund. Aber, und das ist der Punkt, an dem Frodys Magie einsetzt, nach einem Dutzend Versuchen beginnt man, den Rhythmus zu spüren. Aus kleinen Schritten werden längere Schritte, aus den unbeholfenen Bewegungen wird so etwas wie Gehen, und plötzlich bewegt man sich nicht mehr wie eine Stoffpuppe, sondern wie ein Mensch, oder zumindest ein halbwegs funktionierender Neandertaler.

Das Ziel? Nun, es ist so lächerlich einfach, dass es brillant ist. Nate muss pinkeln. Er weigert sich, sich in den Büschen zu erleichtern, und er will eine richtige Toilette, einen heiligen Tempel aus Porzellan, in dem er in Ruhe sitzen kann. Das ist der ganze Antrieb hinter der Reise, ein Mann, der mit Würde pinkeln will. Aber hinter der Einfachheit verbirgt sich eine Geschichte über das Erwachsenwerden, die Unabhängigkeit und wie man sich von seinem eigenen Selbsthass befreien kann. Es ist rau an den Ecken und Kanten, aber es ist da, und man kümmert sich tatsächlich um diesen Faulpelz, der in seinem verschwitzten, fleckigen Strampler herumstolpert.

Woody, ein weiterer Charakter, dem du im Laufe des Spiels mehrmals begegnest. Er trägt keine Hose, aber ich will Ihnen diesen Anblick ersparen.

Aber wenn die Geschichte die Menschlichkeit repräsentiert, dann steht der Humor für grenzenlose Pubertät, und Junge, dann hält er. Es ist der Humor, der einen zum Lachen bringt, nicht immer vor Lachen, sondern vor purer Verlegenheit, ein Schaudern, das zu einer Kunstform erhoben wird. Ethan, ein Eselmann ohne Hose, ist der Inbegriff davon. Er liebt seine Genitalien so sehr wie manche Menschen Sauerteigbrot lieben, und er schreckt vor nichts zurück, um seine Begeisterung zu demonstrieren, spreizt die Beine, schiebt alles vor die Kamera und zeigt ein fast schockierendes Selbstbewusstsein. Und das ist nur einer von vielen Charakteren, die du auf deinem Weg treffen wirst. Jim, der versucht, als Führer zu fungieren, aber eher an einen faulen Arbeitsbeamten erinnert, versucht dir alles zu geben, von neuen Schuhen bis hin zu einem Busch, hinter dem du dich verstecken kannst, scheitert aber leider in beiden Punkten. Diese Charaktere sind so unangenehm seltsam, dass sie sich anfühlen, als wären sie aus einem Albtraum gerissen worden, den man vergessen hat.

Die Welten, durch die du dich bewegst, sind ebenso vielfältig wie brutal. Wälder, Berge, Wiesen, Höhlen, Wüsten und all diese Umgebungen sind nicht dazu da, dich einzukapseln, sondern um dich zu brechen. Die Wüste ist das Schlimmste, denn der Sand ist eine Beleidigung in Form von Partikeln. Du rutschst aus, verlierst den Halt, fällst, fluchst. Es ist, als würde man auf frisch poliertem Eis laufen, mit Bowlingkugeln an den Knöcheln. Und wenn du endlich denkst, dass du es geschafft hast, wenn du es endlich geschafft hast, an dem Kaktus vorbeizukommen, der dich seit Stunden bedroht, erwacht er zum Leben und trifft dich direkt in die Brust wie ein Blitz, der vom Himmel kommt. Wieder bei Null anfangen. Eine Viertelstunde harter Arbeit? Vergebens. Aber genau das ist es, was Baby Steps zu dem macht, was es ist: ein Fodd'scher Albtraum, ein Kreislauf zwischen Hoffnung und Verzweiflung.

Und doch ist es poliert. Nicht poliert im Sinne von AAA-Glanz, sondern in dem Sinne, dass wirklich alles funktioniert. Drei Leute haben das gebaut, und ich bin auf keinen einzigen Fehler gestoßen. Die Beleuchtung, vor allem, wenn man im Dunkeln mit einer Laterne ausgerüstet ist, ist fast schon schön. Das Sounddesign ist akribisch: Schritte auf Holz klingen anders als Schritte auf Stein, Sand oder Schlamm. Und die Musik... Mein Gott. Es ist eine psychedelische Zirkusparade mit quakenden Enten, pfeifenden Vögeln und blökenden Schafen. Es sollte unerträglich sein, aber es wird hypnotisch, wie ein LSD-Festival in einem heruntergekommenen Zoo.

Es ist schwer, auf negative Aspekte hinzuweisen. Baby Steps ist dazu gedacht, Sie zu necken, aber niemals auf eine betrügerische Art und Weise. Du hast immer die Werkzeuge, es ist immer möglich, aber deine eigene Ungeschicklichkeit hält dich zurück, und deshalb ist es so lohnend, wenn du Erfolg hast. Das Erklimmen einer Klippe in Baby Steps erfüllt wahrscheinlich die gleichen Kriterien und kitzelt das Belohnungszentrum für diejenigen, die sich Souls Spielen widmen und immer wieder gegen die gleichen Bosse kämpfen, bis sie schließlich Erfolg haben. Es ist derselbe Schrei, das gleiche pumpende Adrenalin, das gleiche Gefühl, dass man tatsächlich etwas erreicht hat, das wirklich unmöglich war.

Was wir hier haben, ist ein Paradebeispiel für eine relativ knifflige Herausforderung. Es ist jedoch nichts im Vergleich zu dem, was später im Spiel kommt.

Aber seien wir ehrlich: Es ist nicht jedermanns Sache. Der Humor, die Schwierigkeit, das ständige Hinfallen, das wird die Leute abschrecken. Manche werden es kindisch, albern, unwürdig nennen. Ich nenne es brillant. Baby Steps ist so konzipiert, dass es bei mir genau den richtigen Ton trifft: Frust, der in Lachen umschlägt, Absurditäten gemischt mit schweißtreibender Anstrengung. Meine zwölf Stunden mit dem Spiel boten alles, von einem Sex-Dungeon für Esel bis hin zu einem emotionalen Moment mit einem neu gefundenen Freund, einem kleinen gelben Huhn, das ich dann in einem Fluss verloren habe. Ich fand coole Hüte, ich stieß Toiletten von Klippen, und ich fiel tausend Mal, stand aber tausendundein Mal wieder auf. Und ich liebte es.

Also, alles in allem: Baby Steps ist ein Spiel, das dir nicht das gibt, was du willst, sondern genau das, was du brauchst. Es ist verrückt, schwierig, pubertär, frustrierend, ausgefeilt, hysterisch komisch. Es ist eines der einzigartigsten Spiele, die ich je gespielt habe. Er ist aber auch ein Spiegel, denn für die einen zeigt er Lachen, für die anderen Abscheu.

Genau hier bin ich so oft gestürzt, dass ich verrückt geworden bin. Aber dann habe ich es durch die verdammte Sandsteinhöhle geschafft und war euphorisch.

Und jetzt kommt der schwierige Teil: Für mich ist das eine Zehn von zehn. Absolut. Ich habe gelacht, ich habe geflucht, ich bin tausende Male gefallen und war trotzdem unerklärlicherweise in meinem ganzen Körper glücklich. Dies ist ein Spiel, das auf meinen Geschmack zugeschnitten ist und meine Nerven genau dort kitzelt, wo ich gekitzelt werden möchte. Aber ich muss auch das Gesamtbild betrachten, und die Wahrheit ist, dass Baby Steps ein polarisierendes Spiel ist. Der jugendliche Humor, der für mich ein riesiger Pluspunkt ist, ist auch das, was viele andere dazu bringen wird, das Spiel schnell abschalten zu wollen. Es ist sowohl seine größte Stärke als auch seine Achillesferse, ganz einfach.

Und deshalb landet das Rating bei einer Neun. Nicht, weil es an Finesse mangelt, nicht, weil es technisch versagt, sondern weil es so extrem davon abhängt, dass man als Spieler den gleichen verdrehten Sinn für Humor hat wie ich. Für mich ist es perfekt, aber für viele wird es unerträglich sein. Baby Steps ist einfach ein Spiel, das sich weigert, moderat zu sein, sich zwischen Himmel und Hölle erstreckt und es dir überlässt, selbst zu entscheiden, auf welcher Seite du stehst.