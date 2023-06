HQ

Wir wussten bereits, dass Avowed beim Xbox Showcase anwesend sein würde, aber was wir bekamen, war noch besser als das Gameplay, das im neuen Trailer gezeigt wurde: ein Startfenster.

Es ist 2024, wenn wir in Obsidians epische mittelalterliche Fantasie eintauchen, während wir alle Arten von Waffen und Zaubersprüchen in einer Welt einsetzen, in der wir uns behaupten müssen, um respektiert zu werden ... aber eigentlich gefürchtet. Seht euch den neuen Avowed-Trailer unten an.