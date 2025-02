HQ

Dass Obsidian im Jahr 2025 Avowed veröffentlicht, könnte durchaus ein schöner Zufall sein, oder eine schöne Wendung des Schicksals. Denn es ist gerade einmal zehn Jahre her, als das Studio mit Pillars of Eternity ein Wagnis einging, das es vor der Schließung rettete und damit zu einem Pionier des Crowdfundings in der Branche wurde. Zehn Jahre, in denen wir gegen den Strom gelaufen sind, auf der Suche nach Produktionswerten, die zu der Geschichte passen, die sie erzählen wollen. Und, kurz gesagt, um eine Erzählung, einen künstlerischen Stil und eine Technik zu verfeinern, die sie dazu veranlasst haben, eines der besten RPGs zu schaffen, das derzeit im Xbox-Katalog erhältlich ist. Vielleicht das Beste.

Auf den ersten Blick ist es leicht, Obsidians charakteristischen Kunststil in Avowed zu erkennen, den sie mit ihrem vorherigen First-Person-RPG The Outer Worlds so gut gemacht haben. Farbenfrohe Umgebungen, gesättigt von chromatischen Kontrasten, mit einer kleineren Fläche als andere Genre-Benchmarks, aber voller Aktivität und Leben. Statt eines lebendigen Sternensystems, in dem wir uns durch Fraktionen kämpfen und Laserwaffen abfeuern, nimmt die Action den Weg von epischer Fantasy, Schwert und Magie. Dafür gibt es nichts Besseres, als das bereits erstellte Pillars of Eternity-Universum zu nutzen und gleichzeitig die technische Stärke auf ein neues Niveau zu heben. Denn ja: Avowed ist Obsidians bisher größter und ehrgeizigster Titel, oder zumindest bis The Outer Worlds 2 in ein paar Monaten erscheint. Es behält auch einige dieser Schwächen bei, wie z.B. das fast völlige Fehlen von Gesichtsausdrücken bei den Charakteren, aber es ist auch etwas, das ich bereits als Teil der "Obsidian-Erfahrung" verbinde.

Obwohl die Serie in der gleichen Welt wie Pillars of Eternity spielt, solltest du dir keine Sorgen machen, wenn du noch nie von der Serie gehört hast. Die Geschichte von Avowed spielt nach den Ereignissen der Pillars-Serie, aber sowohl die Region der Lebendigen Lande als auch ihre Handlung liegen weitgehend außerhalb des Einflusses dieser Geschichten. Tatsächlich kann es als Tor zu ihrer Welt dienen, wie es für mich der Fall war. Und obwohl es stimmt, dass manchmal so viele Namen von Königreichen, Stämmen, Dörfern, Städten, Städten und Göttern in den ersten Stunden des Spiels überwältigend sind, ist es nie schwierig, eine klare Vorstellung von unserer Hauptrolle in der Handlung zu haben. Aber wenn du jede Menge Lore und Worldbuilding genießen willst, gibt es hier jede Menge.

Und wenn wir schon beim Thema Story sind: Die Handlung von Avowed greift viele der Themen und Tropen der High Fantasy auf, um den Hauptkonflikt und die sekundären Konflikte aufzubauen: Kolonialisierung, Religionsfreiheit, Inquisition, Rassismus, Sexismus, Politik, Gleichgewicht zwischen Umweltschutz und Fortschritt... Alles gewürzt mit Magie und fantastischen Kreaturen. Der Kern dieses Konflikts ist der Ausgangspunkt. Wir sind ein Gottähnlicher, ein Mensch, dessen Seele von einem Gott berührt wurde, bevor wir geboren wurden, und der eine sichtbare Spur in unserem Aussehen und einige einzigartige Kräfte hinterlassen hat. Während ein Großteil der Welt unserer Erscheinung und Macht misstrauisch gegenüberstand, nahm uns der Kaiser von Aedyr auf und ernannte uns zu seinem Gesandten auf einer Mission, um im Auftrag des Imperiums die Lebendigen Lande zu erkunden. Die Lebendigen Lande sind eine praktisch unerforschte Region, deren Bewohner die Ankunft der Ätyrier nicht begrüßen. Das Hauptziel unserer Expedition ist es jedoch, die Quelle eines Übels zu finden, das die Welt zu verwüsten beginnt: eine Art Seuche, die alle Lebensformen befällt und ihre Essenz und ihre Seele verzehrt.

Es liegt an uns als Spielern, zu entscheiden, wie wir unsere Mission angehen: Werden wir unsere privilegierte Position als Gesandter des Kaisers einer kolonisierenden Nation ausnutzen, oder werden wir uns in die Ureinwohner einfühlen? Werden wir die Inquisition des Eisernen Knüppels unterstützen oder die paridischen Flüchtlinge, die den Aufstand vorbereiten? Es gibt kein eindeutiges Schwarz oder Weiß (fast nie), aber das Tolle an all diesen Entscheidungen ist, dass sie immer einen Einfluss auf unser Gameplay haben und man spüren kann, dass sie den Lauf der Dinge verändern. Und diese Kausalität wird manchmal weniger offensichtlich sein, mit subtilen Kommentaren von NPCs, und manchmal so wichtig, dass sie mögliche Ergebnisse des Spiels öffnen oder schließen. Wenn du das Leben eines Attentäters verschonst, verlierst du eine einzigartige Waffe, aber du gibst ihm vielleicht eine zweite Chance auf Leben, und das öffnet eine Tür, die sonst für immer verschlossen bleiben würde.

Avowed ist keine offene Welt, sondern eine offene Erzählung in einer gut unterteilten Welt. Der Fortschritt erfolgt durch das Abschließen von Quests und das Erkunden großer Gebiete, jedes mit seinem eigenen Biom, seiner eigenen Flora, Fauna, seinen eigenen Städten und sogar seiner eigenen Kultur. Der Fokus liegt darauf, keinen Stein auf dem anderen zu lassen und keine Höhle unerforscht zu lassen, während du dir deinen Weg durch Gruppen von Feinden und Monstern bahnst, die in den Wäldern, Grotten, Wüsten und Bergen von Avowed leben. Es ist auch ein gesetzloses Gebiet, so dass Banditen und andere unerwünschte Personen dich jederzeit überfallen können. Und dann ist da noch die Pest. Jedes bisschen Nebel auf der Karte zu beseitigen ist also ein gutes Abenteuer, das dich eine Weile unterhalten wird. Um zur nächsten Karte zu gelangen, musst du durch die Geschichte vorankommen, und dabei kann es sein, dass Quests oder Charaktere hinter dir nicht mehr verfügbar sind, also stelle sicher, dass du alles getan hast, was du tun musst, bevor du weitermachst.

Lassen Sie sich von diesem letzten Teil nicht zu sehr überwältigen, denn ich glaube nicht, dass der beste Weg, Avowed zu genießen, darin besteht, den gesamten Inhalt zu vervollständigen. Zu Beginn meines Spiels habe ich jede einzelne Quest im Bereich 'Auroria abgeschlossen, wo das Abenteuer beginnt, aber als ich die nächsten beiden Gebiete durchging, wurde mir klar, dass ich an Langeweile leiden würde, wenn ich diesen Weg der Vollendung weiterginge. Es ist nicht so, dass die Nebenquests nicht abwechslungsreich wären, aber jeder Bereich des Spiels hat eine Reihe von "strukturellen" Quests (optional, wohlgemerkt), die einzigartige Vorteile bieten, indem sie die Erkundung belohnen, wie z. B. die Suche nach göttlichen Totems oder Schatzkarten. Sie schalten wichtige Perks im Skill-Baum und einige der besten Waffen und Rüstungen im Spiel frei, aber die vielen Drehungen und Wendungen können nach ein paar Stunden anstrengend sein.

Vielleicht ist der Nachteil hier, dass es bei nicht viel Abwechslung bei den Gegnern gibt. Wir stehen den Kith (den humanoiden Rassen der Welt von Eora) gegenüber, aber auch Xaurips (einem Stamm von Echsenmenschen), riesigen Spinnen, Erd- oder Baumelementarskeletten, wilden Bären... und nicht viel mehr. Es gibt verschiedene Varianten jedes Gegners, aber ich habe oft etwas anderes vermisst, auf das ich mit meinem verzauberten Bogen schießen konnte.

Aber was ihm an Gegnervielfalt fehlt, macht Avowed durch ein überwältigendes Arsenal an Waffen und Zaubersprüchen wett. Und das Beste daran ist, dass wir verschiedene Stile kombinieren können, abhängig von den Fähigkeiten, die wir aus den drei "Klassen" des Spiels freischalten. Ich entschied mich für eine Kombination aus Krieger und Entdecker (altes Skyrim-Stealth und kritische Bogenschützenmanie) und ließ die Magie im Laufe des Spiels mehr fallen, aber in meinen ersten Stunden spielte ich die ganze Zeit als Magier. Das Einzige, was ich sah, war, dass die Entwicklung der Magier-Fertigkeiten spezifischere Fertigkeitspunkte erforderte, als keinen vielseitigen Build mit meinem Charakter zu erstellen, der sowohl frontal angreifen als auch sich verstecken und im Schatten aus der Ferne angreifen konnte.

Am Ende besteht der andere große Anreiz, alles in Avowed zu erkunden, darin, Upgrade-Materialien und Ausrüstung für deinen Charakter zu finden. Oft sind die besten Gegenstände hinter kleinen Umgebungsrätseln versteckt (nichts allzu Kompliziertes), aber sie erfordern etwas Aufmerksamkeit, um sie nicht zu übersehen. Das, zusammen mit den Texten und Lore-Büchern, den Nebenquests und Mini-Rätseln, rundet das Erlebnis ab. Ich bin, ich muss zugeben, ein wenig enttäuscht von den Abenteuergefährten. Wir müssen vier rekrutieren und maximal zwei auf einmal, und ihre Fähigkeiten sind ebenso unterschiedlich wie nützlich, aber ihre Hintergrundgeschichten waren ziemlich flach. Außer Kai habe ich mich nicht wirklich um einen von ihnen gekümmert, aber mit ihrer Unterstützung können sie dich aus einem harten Kampf herausholen, und es wird einige geben.

Kurz gesagt, Avowed war eine mehr als angenehme Überraschung für mich und ein Spiel, das mich in den letzten Wochen völlig gefesselt hat. Die Welt und die Geschichte gehören zu den besten des aktuellen RPG-Genres, und das 60-FPS-Kampfsystem mit einer Vielzahl von Stilen, um jeden Kampf, jede Erkundung und Situationsauflösung zu bewältigen, machen es zu einem der besten Erlebnisse des bisherigen Jahres. Und ich vermute, dass es noch lange in meinem Gedächtnis weiterleben wird. Seine Schwächen haben nicht annähernd das gleiche Gewicht wie seine Stärken, und ich hoffe, dass Xbox diese Art von Arbeit mehr als den Weg in die Zukunft schätzt (und sie weiterhin finanziert) in Einzelspieler-Erlebnissen. Bravo.