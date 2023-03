Avatar: The Way of Water soll noch in diesem Monat digital veröffentlicht werden

HQ

Während die meisten Leute wahrscheinlich schon die Chance hatten, Avatar: The Way of Water im Kino zu sehen (wir sagen dies, da der Film jetzt der Avatar: The Way of Water ist schlägt Titanic und ist jetzt der dritterfolgreichste Film aller Zeiten" target="_blank">dritthöchster Film aller Zeiten ), wenn Sie es verpasst haben und auf eine Gelegenheit gewartet haben, den Film bequem von zu Hause aus zu sehen, ist dieses Warten fast vorbei.

Disney und 20th Century Studios haben angekündigt, dass Avatar: The Way of Water am 28. März digital veröffentlicht wird, was bedeutet, dass Sie den Film zu Ihrer digitalen Sammlung hinzufügen und auch "über drei Stunden nie zuvor gesehene Extras" sehen können.

Variety hat diese Ankündigung inzwischen kommentiert und erklärt, dass die digitale Ausgabe in 4K UHD-Qualität mit Dolby Atmos-Audio verfügbar sein wird, was sie zu einem großartigen Kandidaten macht, um Ihr Heimkino auf die Probe zu stellen.

Wann der Film ausgeliehen werden kann oder wann er physisch gestartet wird, wurden keine genauen Daten für beide bekannt gegeben.