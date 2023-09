Avatar: Frontiers of Pandora zeigt mehr Gameplay im State of Play-Trailer

HQ

Avatar: Frontiers of Pandora hat gerade eine neue Show bei PlayStation State of Play bekommen. Wir bekamen mehr von der Geschichte unseres einzigartigen Charakters zu sehen, der sein Leben als Soldat für Menschen begann.

Natürlich werden wir unsere blauen Kumpels nicht lange verraten und den Kampf gegen die Menschheit aufnehmen. Neben einem weiteren Vorgeschmack auf die Geschichte haben wir auch einen Blick auf die Welt und die lebendige Grafik darin geworfen.

Avatar: Frontiers of Pandora ist vollgepackt mit Action, sowohl in der Ego- als auch in der Third-Person-Perspektive, wenn wir auf Reittieren sind. Wir bekommen es am 7. Dezember in die Hände.