Avatar ist anders als alles andere im Unterhaltungsbereich. Obwohl es nur zwei Filme mit Ausgangsmaterial gibt, fühlt es sich so an, als würde jeder Mensch James Camerons Science-Fiction-Reihe kennen, erkennen und lieben. Es gibt auch eine Erwartungshaltung an das Franchise, die fast alles andere in einem kreativen Medium übertrifft. Dafür, dass eine relativ neue IP der erste und dritterfolgreichste Film aller Zeiten ist, erwarten die Leute Großartiges von der Welt von Avatar. Als bekannt wurde, dass Ubisoft Massive und Camerons Lightstorm Entertainment gemeinsam an einem völlig einzigartigen Videospiel mit großem Budget arbeiten würden, das im Avatar-Universum angesiedelt ist, dauerte es nicht lange, bis die Leute anfingen, ihre Hoffnungen und Erwartungen an dieses Spiel zu wecken.

Aber Ubisoft hat etwas getan, was wahrscheinlich nur wenige erwartet hätten. Der französische Publisher hat das Spiel bis zu diesem Jahr kaum vorgestellt. Unnötig zu erwähnen, dass sich viele fragten, warum. Aber als wir das Gameplay sahen und selbst Hand anlegen konnten, entdeckten wir, dass es wahrscheinlich an den Verbindungen und Ähnlichkeiten liegt, die Avatar: Frontiers of Pandora mit Far Cry teilt, einer Spielserie, von der die Leute aufgrund ihres vorhersehbaren und sehr konservativen Formats allmählich ein wenig müde werden. Die große Frage ist natürlich, ob die wunderbare Welt von Pandora genug tut, um das ansonsten allzu vertraute Far Cry-Setup aufzuwerten?

Avatar: Frontiers of Pandora führt die Spieler in einen völlig neuen Teil des außerirdischen Mondes. In dem Spiel geht es darum, deine Na'vi-Wurzeln wiederzuentdecken, indem du dich als junger Krieger auf eine Reise begibst, die ihre Kindheit gefangen verbrachte und von der einfallenden menschlichen RDA-Fraktion ausgebildet wurde, um schließlich als Waffe gegen die Ureinwohner von Pandora eingesetzt zu werden. Es ist im Grunde die gleiche Geschichte, die der ursprüngliche Avatar erzählen wollte, nur dass der Protagonist kein Mensch in einem Avatar-Körper ist, sondern ein echter Na'vi, der isoliert und von seiner eigenen Welt und seinem eigenen Erbe abgeschnitten wurde.

Die Handlung funktioniert, aber sie ist nicht gerade die treibende Kraft für dieses Spiel. Du folgst Ereignissen, die dich durch die drei großen Biome der westlichen Grenze führen, um verschiedene Clans und Na'vi-Krieger zu treffen, während du mit "guten" Menschen zusammenarbeitest, um den Planeten vor den zerstörerischen Bemühungen der RDA zu schützen. Es ist eine Erzählung, die sich unbekümmert einfügt, aber auch nie wirklich zu überraschen wagt. Vielmehr erwartet das Spiel, dass deine Erkundung und Erfahrung in der offenen Welt von Pandora der primäre Wow-Faktor ist.

In der Vergangenheit, als ich im Sommer etwas Gameplay zu sehen bekam, beschrieb ich Frontiers of Pandora als Mirror's Edge meets Far Cry. Vom Gameplay her ist das ziemlich genau das Richtige. Aber diese allgemeine Meinung sollte nicht davon ablenken, wie großartig sich dieses Spiel anfühlt. Pandora ist eine große Welt mit viel Vertikalität, und das Kletter- und Bewegungssystem ist unglaublich gut gestaltet und ermöglicht es Ihnen, die Welt wie einen großen Spielplatz zu behandeln. Im Kampf hingegen geht es darum, dein Krieger-der-zwei-Welten-Setup zu nutzen, um Bedrohungen zu überwinden. Zwischen traditionellen Na'vi-Waffen, die sich hervorragend für präzisere und getarnte Angriffe eignen, bis hin zu RDA-Schusswaffen und Sprengstoff, wenn es haarig wird, sind die Kämpfe überraschend tiefgründig und herausfordernd.

Frontiers of Pandora mag zwar wie ein Far Cry-Spiel aussehen, aber in der Praxis spielt es sich nicht wirklich wie eines. Dies ist kein Titel, in dem man rennen und schießen und jedes Problem in die Luft jagen kann. Wenn du es versuchst, wirst du sterben. In diesem Spiel musst du dich auf die Fähigkeiten und Fähigkeiten der Na'vi-Krieger verlassen, um zu schleichen, lautlos auszuschalten und sogar RDA-Technologie zu verwenden, um Systeme zu hacken, um Bedrohungen zu überwinden. Mit einer Reihe von Fähigkeitsbäumen voller Vorteile, die die verschiedenen Elemente der Funktionsweise deiner Na'vi weiter verbessern, kannst du wirklich einen Spielstil entwickeln, der zu der Art und Weise passt, wie du das Abenteuer angehen möchtest.

Doch es gibt einen Haken. Denn während das Kern-Gameplay und seine Grundlagen funktionieren, sind das Quest-Design und die Open-World-Aktivitäten so ziemlich Ubisoft, wie es nur geht. Was ich meine, ist, dass von dir erwartet wird, dass du die weite offene Welt bereist, um RDA-Basen zu schließen (die oft Kopien voneinander sind) und mit einer ganzen Reihe von sammelbaren Objekten zu interagieren. Einige davon verbessern deine Gesundheit geringfügig und dauerhaft, während andere Teil von Sammelquests sind oder mit der Säuberung der Umgebung oder sogar mit dem Erwerb zusätzlicher Fertigkeitspunkte zusammenhängen könnten. Der Punkt ist, dass nach ein paar Stunden, in denen du die Welt erkundet hast, der Reiz nachlässt, zwischen den Markierungen auf der Weltkarte zu reisen, und du stattdessen nicht weißt, wie du deine Zeit verbringen kannst, außer einfach nur der Hauptquestreihe zu folgen. Sicher, es gibt Nebenquests zu erkunden, aber erwarte nicht, dass du hier mit umfangreichen und ausufernden Nebengeschichten beeindruckt wirst. Sie sind in der Regel recht einfach und dienen einfach dazu, die Dauer des Spiels zu verlängern.

Aber die Sache ist die: Trotz des eher elementaren Gameplay-Designs, das sich oft zu sehr an vertraute Ubisoft-Open-World-Tropen und die Erkundung anlehnt, die von der Fähigkeit und dem Wunsch des Spielers abhängt, abseits der ausgetretenen Pfade zu wandern, schafft es Frontiers of Pandora, dieses Gefühl der Ehrfurcht und des Staunens einzufangen, das es immer geschafft hat, sich in diesem Franchise auszuzeichnen. Obwohl es nur zwei Filme mit Ausgangsmaterial gibt, auf dem man aufbauen kann, fühlt sich Pandora sofort wiedererkennbar und heimelig an. Der erste Moment, in dem du in die offene Welt trittst und die frische Luft von Pandora einhauchst, oder wenn du zum ersten Mal ein neues großes Biom erreichst, das dich erkennen lässt, wie einzigartig und vielfältig dieser außerirdische Mond wirklich ist, ist eine Erfahrung und Emotion, die so Avatar ist, wie es nur sein kann. Die enormen Anstrengungen von Massive, diese Welt lebendig, lebendig und einzigartig zu machen, können nicht unbemerkt bleiben. Frontiers of Pandora ist eine offene Welt, wie ich sie noch nie in einem Videospiel gesehen habe. Sicher, das Questdesign und die Aktivitäten hätten mehr Zeit im Ofen oder kreativere Hände dahinter vertragen können, aber all das lenkt nicht von der Tatsache ab, dass Pandora verwirrt, verblüfft, inspiriert und dich mit dem gleichen Gefühl des kindlichen Staunens erfüllt, das wir alle zum ersten Mal erlebt haben, als Avatar 2009 in die Kinos kam. Oh, und es ist auch eine riesige Welt, so dass dir die Dinge nicht ausgehen werden, die du tun kannst.

Die nostalgischen Emotionen werden verstärkt, wenn das gesamte Avatar-Erlebnis in Kraft tritt. Wenn du schwebende Berge erklimmst, um dich mit deinem Ikran zu verbinden, und die Stammes- und atmosphärische Musik zu spielen beginnt, ist das meisterhaft und ehrfurchtgebietend. Wenn du die Ebenen erreichst und der dichte Dschungel gegen große, offene und üppige Felder eingetauscht wird, auf denen der Wind durch deine Haare peitscht und das grüne Gras raschelt, sind es die komplizierten Details der weiteren Umgebung, die Frontiers of Pandora zu einem so bemerkenswerten Spiel machen. Aber es muss gesagt werden, dass dies der Rahmen ist, den Cameron in den beiden Filmen vorgegeben hat, so dass diese Emotionen nicht gerade einzigartig sind. Zu sehen, wie sich helikoradianische Pflanzen zurückziehen, wenn man sich nähert, Fächerechsen zu beobachten, die zart durch die Luft schweben, das ist alles sehr aufregend, wenn man es aus der Ich-Perspektive erlebt, aber wenn man den Originalfilm gesehen hat, wird man all diese magischen Szenen bereits vorher an der Seite von Jake Sully verarbeitet haben.

Es gibt viel mehr Gutes als Schlechtes in diesem Spiel. Gleite auf einem Ikran durch die Wolken, schalte riesige Kreaturen so human und schnell wie möglich aus, zerbreche und zerschmettere RDA-Technologie von gigantischer Größe. Es ist alles durch und durch und authentisch Avatar und Massive hat in dieser Hinsicht nichts verpasst. Doch es gibt noch andere Teile jenseits des Questdesigns und der Open-World-Aktivitäten, die nicht passen. Warum dieses Spiel ein abgestuftes Beutesystem brauchte, ist mir ein Rätsel. Warum Ausrüstung, Gegenstände und Ressourcen einen Seltenheitsfaktor haben müssen, ist mir schleierhaft, denn es scheint, dass sie nur vorhanden sind, damit Massive dich zwingen kann, die perfekte Version einer Frucht oder Tierhaut zu finden, die du brauchst, um die exquisite Version des Rüstungsteils herzustellen, nach dem du gesucht hast. Kombiniert man dies mit Stealth, das so gut wie sofort versagt (wenn man einen Pfeil aus 100 Metern Entfernung verfehlt, weiß die RDA sofort genau, wo man sich befindet, irgendwie...), und dann die (zugegebenermaßen weniger als erwarteten) Leistungsprobleme, die sich hauptsächlich um Texturen und Objekte drehen, die auftauchen und Charaktermodelle verschwinden, und man erhält ein Spiel, das durch sein wirklich bemerkenswertes Weltdesign und Kern-Gameplay gestützt wird. und dann von fast jedem anderen Faktor zurückgehalten.

Avatar: Frontiers of Pandora hat viel zu bieten, und das Spiel sollte allein dafür gefeiert werden. Wenn du Camerons Sci-Fi-Welt liebst oder einfach nur magst, wirst du deine Zeit in diesem Action-Adventure-Titel zu schätzen wissen. Aber wenn ihr gehofft habt, dass ihr den Einfluss und das Talent von Massive sehen würdet, das neue, einzigartige und spielverändernde Mechaniken und Systeme einführt, werdet ihr bitter enttäuscht sein. Avatar: Frontiers of Pandora ist ein lustiges und wirklich schönes Spiel, eines, das eine sehr hohe Liebe zum Detail hat, wie seine Welt angeboten wird, aber darüber hinaus kann es ein wenig hohl sein.