Avatar 3 auf 2025 verschoben

Fans von James Camerons Avatar haben sich an das Warten gewöhnt. Avatar: The Way of Water wurde fast ein Jahrzehnt später als ursprünglich geplant veröffentlicht, aber uns wurde gesagt, dass ein Teil des Grundes dafür war, dass an Avatar 3, 4 und 5 zur gleichen Zeit gearbeitet wurde. Das würde offenbar zu einer kürzeren Pause zwischen diesen führen. Nun, das stimmt, aber auf die letzten drei Filme müssen wir noch laaaange warten.

Denn Disney und Produzent Jon Landau haben angekündigt, dass Avatar 3 vom 20. Dezember 2024 auf den 19. Dezember 2025 verschoben wird. Eine lange Zeit, aber das ist nichts im Vergleich zu den letzten beiden Filmen. Sowohl Avatar 4 als auch Avatar 5 wurden um ganze drei Jahre verschoben, was bedeutet, dass sie - frühestens - 2029 bzw. 2031 erscheinen werden...