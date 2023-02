Avalanche spiegelt seine Unterstützung für die Trans-Community in Hogwarts Legacy wider

HQ

Wenn Sie die Entwicklung und Neuigkeiten über Hogwarts Legacy in den letzten Monaten verfolgt haben, werden Sie gesehen haben, dass es einen Teil der Gaming-Community gibt, der zu einem Boykott des Spiels aufruft, aufgrund der Kommentare, die die Autorin und Inhaberin der Lizenz, J.K. Rowling, seit Jahren gegen die Trans-Community gemacht hat. Eine sehr unangenehme Situation, selbst in Hogwarts Legacy's eigenem Studio, Avalanche Software.

Einige Entwickler haben sich bereits gegen diese Kommentare ausgesprochen, aber jetzt, da das Spiel kurz vor der Veröffentlichung steht (ihr könnt unsere Rezension hier lesen), scheint es, dass sie ihre Ideen auf die nächste Stufe gebracht haben und Hogwarts Legacy zu einem viel inklusiveren Spiel mit den kollektiven und gender-fluiden Menschen gemacht haben.

Für den Anfang gibt es die Charaktereditor-Optionen selbst, sowie die Auswahl des Aussehens unseres Avatars können wir ihm eine männliche oder weibliche Stimme unserer Wahl zuweisen, und ebenso können wir definieren, wie wir als Hexe oder Zauberer bezeichnet werden.

Und dann ist da noch der Fall von Sirona Ryan. Sirona ist ein Nebencharakter, den wir im Laufe des Spiels in mehreren Missionen sehen werden und der derzeit Besitzer der Drei Besenstiele in Hogsmeade ist. Sie ist eine willensstarke Frau, die sowohl ihre Bar als auch ihre Kunden mit Entschlossenheit verteidigt, zusätzlich zu der Tatsache, dass sie eine Transfrau ist. Mehr als nur ein weiterer NPC, ist Sirona ein wichtiger Teil der Haupthandlung des Spiels, sowie in mehreren Nebenquests.

Sirona Ryan, eine wirklich mutige Frau.

Genau, es scheint, dass die "Dumbledores Armee" in Avalanche einige Fragen klären und etwas von der Illusion reparieren will, die viele Fans der Serie wegen der transphoben Kommentare verloren haben. Und darüber hinaus werden alle Fans das Harry-Potter-Universum-Spiel finden, das sie schon immer spielen wollten, mit vielen Nebenquests und Dutzenden von Stunden Gameplay.