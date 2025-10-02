Autotrader hat den neuen DBX S getestet, und er ist "brutal"

HQ

Das Segment der Sport-SUVs wächst und wächst und mit Modellen wie dem Lamborghini Urus Performante, dem Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, dem Audi RSQ8, dem Ferrari Purosangue und allem, was dazwischen liegt, gibt es hier jede Menge Leistung für diejenigen, die hoch sitzen, viele Koffer packen, sicher und geräumig mit Sportwagen-Performance fahren wollen. Aston Martins DBX ist seit einigen Jahren an der Spitze, was die Leistung angeht, und jetzt haben sie ein noch schärferes Modell namens DBX S auf den Markt gebracht, das mit 727 PS (!) kommt und damit natürlich sehr, sehr schnell ist. Autotrader hat es getestet und die Videobewertung ist sehenswert.

