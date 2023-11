Austin Powers nimmt es mit Night City in Cyberpunk 2077 Parodie auf

HQ

Wir haben im Laufe der Jahre einige wirklich kreative und fantastische Spoof-Materialien gesehen, und ein solcher Schöpfer, der dieses Handwerk anscheinend beherrscht, ist eli_handle_b.wav. Der YouTuber hat Ron Swanson zu Half-Life 2, John Wick zu Resident Evil 4, Frank Reynolds zu The Last of Us und jetzt auch Austin Powers zu Cyberpunk 2077 gebracht.

Das Video heißt Austin Powers in The Spy Who Hacked Me und zeigt, wie Mike Myers' berühmter Charakter die düstere und dunkle Unterwelt von Night City erkundet und alle möglichen verrückten Hijinks macht.

Sie können sich das brillante Video unten ansehen.