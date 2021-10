Ausgiebige Erstvorstellung des neuen Sega-Rollenspiels Sin Chronicle auf Tokyo Game Show 21

Sega hat bereits im Vorfeld der TGS 21 versprochen, ein neues Rollenspiel für mobile Geräte vorzustellen. Das Unternehmen widmete einem Handyspiel namens Sin Chronicle deshalb direkt eine ganze Stunde ihres heutigen Panels, da das Game in Japan bereits Mitte Dezember an den Start gehen soll. Der Titel wird folgt den Fußspuren eines Smartphone-Spiels namens Chain Chronicle, das in Europa nicht erschienen ist (aber immerhin einen Anime vorweisen kann).

Ein großes Thema von Sin Chronicle sind Entscheidungen, mit denen die Spieler das Schicksal der Spielwelt beeinflussen. Laut dem General Director Jun Matsunaga sollen Spieler am Ende eines jeden Kapitels, die angeblich bis zu zehn Stunden Umfang bieten, vor die Wahl gestellt werden. Beispielsweise könnte das Spiel von uns verlangen, dass wir uns zwischen verschiedenen Charakteren aus unserer Party entscheiden müssen, was dann natürlich zur Folge hätte, dass wir den Rest des Spiels nicht weiter mit diesem jemand zu tun hätten. Die Konsequenzen sollen weitreichend und unumkehrbar sein, hieß es während der Präsentation.

Im Zentrum der magischen Fantasiewelt von Sin Chronicle gibt es einen Abgrund, aus dem gefährliche Monster an die Oberfläche strömen. Die Menschen müssen sich gegen diese dämonische Flut verteidigen und haben hohe Mauern errichtet, um sich abzuschotten. Die sogenannten Boundary Knights schützen diese verbleibenden Bürger und wir werden in dieser Fraktion viele Verbündete finden. Unsere Spielfigur ist ein junger Mann, der von einer magischen Katze begleitet wird. Verschiedene weitere Figuren sind vorgestellt worden, ehe wir einen Eindruck auf das Gameplay werfen konnten.

Zu sehen war ein kleiner Abschnitt eines beliebigen Levels, in dem Schätze, Geld und Monster zu finden waren. Matsunaga bestätigte, dass Sin Chronicle keine Gacha-Funktion enthalten werden, da die Spieler Ausrüstung stattdessen durch die ausgiebige Erkundung dieser 3D-Bereiche erhalten. In den klassischen, rundenbasierten Kämpfen sind bislang lediglich Typschwächen ersichtlich gewesen, die die Höhe von verursachtem Schaden bestimmen. Die Schauwerte konnten dank hübscher Charakter-Sprites und farbenfroher Hintergründe einen positiven Eindruck hinterlassen, auch das Gameplay lief solide.

Quelle: Siliconera.