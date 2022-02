Aus It Takes Two soll eine TV-Serie und ein Spielfilm werden

HQ

Josef Fares ist der Chefentwickler von Hazelight Studios (A Way Out und It Takes Two) und viele kennen den Mann, weil er sein Herz auf der Zunge trägt. Was einige nicht wissen ist, dass Fares seine Karriere als schwedischer Filmemacher begann, ehe er sich Videospielen widmete. Diese Vergangenheit scheint den Entwickler nun wieder einzuholen.

Variety berichtet, dass das Produktionsstudio Dj2 Entertainment mit den Arbeiten an einem Spielfilm und einer TV-Serie, die auf dem jüngsten Spiel von Hazelight basieren, begonnen hat. Die Drehbuchautoren Pat Casey und Josh Miller Accord (Sonic the Hedgehog 1/2) werden als Showrunner auftreten, berichtet das Online-Magazin mit Verweis auf eigene Quellen.

Fares glaubt, dass die "starke Narrative und die vielen verrückten Charaktere, sowie die ebenso abgefahrenen Koop-Momente [von It Takes Two] ein gewaltiges Potential für eine Film- oder Fernsehadaption" in sich tragen. Wir drücken allen Beteiligten die Daumen, denn als Videospiel bietet der Titel großartige Unterhaltung.