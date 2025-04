Aus dem Nichts nach allem: Spiele, die aus der Asche auferstanden sind

HQ

Halo: Die Master Chief Collection

Es waren ich, mein Cousin und einige alte Gamereactor-Kollegen wie Steinholtz, die darauf warteten, Halo: The Master Chief Collection zu spielen, die die Halo-Suite (Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 und Halo 4 - alles aktualisiert und gesammelt in einem einzigen, ordentlichen Paket für Xbox One) und ein komplettes Remaster des hervorragenden zweiten Teils enthielt. Aber... Dann startete das Spiel. Es startete, gelinde gesagt, in einem traurigen Zustand: Der Multiplayer-Modus war so kaputt, dass wir es kaum geschafft haben, ein Match zu bekommen. Alles war fehlerhaft, im besten Fall war es wirklich schlecht, und sogar die Kampagne war betroffen. Natürlich waren alle wütend, und mein Cousin verkaufte seine Xbox aus Wut. Aber anstatt das Projekt aufzugeben, entschieden sich 343 und Microsoft, die notwendigen Ressourcen zu investieren, um die Sammlung zum Leben zu erwecken.

Und so war es auch. In kleinen Schritten über mehrere Jahre hinweg wurde ein Patch nach dem anderen veröffentlicht, der langsam dazu führte, dass das Spiel sein volles Potenzial ausschöpfte. Und der Misserfolg machte 343 Industries empfänglicher für Feedback und verwöhnte ihre Community mit Halo: Reach und Halo 3: ODST kostenlos. Der Rest ist Geschichte, bis heute wird die Kollektion immer weiter optimiert und statt Totenglocke für Master Chief ist Halo: Die Master Chief Collection das beste Halo-Produkt auf dem Markt. Beharrlichkeit und Demut können ein Scheitern in einen Triumph verwandeln, und ein besserer Beweis ist schwer zu finden.

No Man's Sky

Als No Man's Sky 2013 angekündigt wurde, befand sich das Genre in einer Flaute. Es wurden nicht so viele Weltraumsimulatoren veröffentlicht und das Konzept war damals fantastisch. In der Lage zu sein, sich auf Planeten in voller Größe zu bewegen, in den Weltraum zu fliegen und Milliarden von Welten in einer Galaxie mit unterschiedlichen Biomen, Fauna und Flora zu besuchen. Es klang zu schön, um wahr zu sein. Ein bisschen wie bei der Ankündigung von Star Citizen im Jahr 2012. Es schien, als gäbe es ein Publikum für diese Art von Spiel, das neue Erfahrungen machen wollte. No Man's Sky wurde 2016 nach Verzögerungen aufgrund einer problematischen Entwicklung veröffentlicht. Die Kritik war unversöhnlich, denn der Titel hatte sich von einem engagierten und beschränkten Interesse zu einem Spiel entwickelt, über das fast jeder sprach. Es gab technische Probleme, die Planeten sahen überhaupt nicht gut aus und die Tierwelt sah erbärmlich aus. Einige der Features und Trailer, die Sean Murray der Community versprochen hatte, erblickten nie das Licht der Welt. Viele kritisierten auch den Mangel an Aktivitäten im Spiel.

Dann passierte etwas, das die Gaming-Welt schockierte. Hello Games verstummte und entwickelte das Spiel im Geheimen weiter. Jedes Jahr veröffentlichten sie neue Inhalte in großen und kleinen Paketen. Erweiterungen, die bei anderen Entwicklern traditionell Geld kosteten, wurden kostenlos verschenkt und ein neues Geschäftsmodell entstand. Obwohl der Start ein Desaster war, verkaufte sich das Spiel mit über zehn Millionen Exemplaren gut. Sean und das Team von Hello Games begannen auch wieder miteinander zu kommunizieren, aber nicht über die Mängel des Spiels oder seinen Start, sondern über all die neuen Dinge, die sie immer wieder hinzufügten. Auch die Meinung der Community über den Titel begann von negativ zu positiv zu schwanken. Vor allem, da immer mehr neue Inhalte kostenlos ins Spiel kamen. Je mehr neue Elemente die Entwickler hinzufügten, desto positiver wurde die Meinung über den Titel. Das ist es, was ich behaupten würde, ist die Schönheit der Geschichte hinter No Man's Sky. Es entwickelte sich von einem ungeliebten Spiel zu einer seltenen und schönen Bestätigung. Heute ist No Man's Sky ein großartiges Beispiel dafür, wie ein Spiel sein Recht bekommt. Es ist besonders relevant in unserer Zeit, in der viele andere Titel ihrem Schicksal überlassen bleiben.

Schicksal

Die Erwartungen waren himmelhoch. Destiny - Bungies erstes Projekt, nachdem er die Halo-Reihe hinter sich gelassen hatte, wurde als episches Abenteuer mit revolutionärem Gameplay vermarktet, das klassische Online-Rollenspielelemente mit einem Ego-Shooter kombinierte und in einer reichhaltigen Welt spielte, die im Laufe der Jahre wachsen sollte. Der Hype war, gelinde gesagt, riesig. Aber wir alle erinnern uns an die große Enttäuschung auf der ganzen Welt, als sich Destiny sowohl als inhaltsarm als auch als geradezu langweilig herausstellte. Statt eines epischen Sci-Fi-Abenteuers bekamen wir ein Drehbuch, das ein Siebenjähriger besser hätte schreiben können, Charaktere, die weniger Persönlichkeit hatten als eine Topfpflanze und in dem nicht einmal ein Starname wie Peter Dinklage etwas anderes als ein eintöniges und Erlebnis liefern konnte. Mit allem, von frustrierenden Beutesystemen, sich wiederholenden Missionen bis hin zu sinnlosem Grinden, sah die Zukunft für Bungies großes Wagnis nicht rosig aus.

Aber im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die lieber den Stecker gezogen hätten, entschied sich Bungie, einen Schritt zurückzutreten und sich die Kritik anzuhören. Nach mehreren Updates, zwei mittelmäßigen DLCs und der Ersetzung von Dinklage durch den viel erfahreneren Nolan North gelang es Bungie, das Ruder herumzureißen, als sie den dritten DLC des Spiels, The Taken King, veröffentlichten. Damit waren sie schließlich in der Lage, das Erlebnis zu liefern, das Destiny von Anfang an hätte sein sollen.

Assassin's Creed: Einheit

Als das erste Assassin's Creed im Jahr 2007 das Licht der Welt erblickte (nachdem es seine Entwicklung als Prince of Persia: Assassin begonnen hatte), war es eines der Ziele von Ubisoft, eine neue Serie zu entwickeln, die die Leistung der damals neuen siebten Konsolengeneration wirklich nutzen und einen Titel mit beispielloser Grafik liefern würde. Obwohl das Spiel im Laufe der Serie viele Fehler und Lektionen zu lernen hatte, lässt sich nicht leugnen, dass es einen enormen Einfluss hatte und in vielerlei Hinsicht die zukünftige Ausrichtung von Ubisoft verändert hat, von der wir noch heute Spuren sehen. Als die Jahre vergingen und die Serie nach vielen jährlichen Veröffentlichungen ein wenig an Fahrt verlor, wollte Ubisoft Assassin's Creed neues Leben einhauchen und einen sanften Neustart in Form von Assassin's Creed: Unity machen, als es 2014 veröffentlicht wurde. Die Serie hatte die Rückkehr ihrer Mutter Jade Raymond erlebt, und wie schon beim ersten Spiel der Serie wollte man ein Spiel für die damals neue achte Konsolengeneration abliefern, das noch einmal die ganze Power der Hardware mit einem grafisch konkurrenzlosen Titel nutzte.

Genau das hat Ubisoft zweifelsohne geliefert, denn Assassin's Creed: Unity sieht auch heute noch sehr gut aus und könnte 2025 erscheinen und sich definitiv behaupten. Aber neben dem enormen Grafik-Boost wollte Ubisoft auch die Straßen des Spiels mit Menschen füllen, so weit das Auge reicht (da Assassin's Creed: Unity während der Französischen Revolution spielt) und auch eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde als i-Tüpfelchen haben. Trotz über vier Jahren Entwicklungszeit war das Spiel jedoch noch lange nicht vollständig optimiert, da es sich für die Entwickler als schwierig erwies, die Konsolen grafisch so stark zu pushen und gleichzeitig stabile 60 Bilder pro Sekunde anzustreben, vor allem, wenn die riesigen Menschenmengen des Spiels auf den Straßen sichtbar waren. Es gab jedoch keine Möglichkeit für die Entwickler, das Ubisoft-Management dazu zu bringen, Assassin's Creed: Unity zu verzögern, und das einzige Ergebnis davon war ein komplettes Chaos, als das Spiel am 13. November 2014 veröffentlicht wurde.

Die einzig vernünftige Frage, die man sich stellen sollte, vor allem, wenn man vom ersten Tag an dabei war, war, ob überhaupt etwas richtig funktionierte? Die Abstürze waren ständig, die Charaktere in den Zwischensequenzen waren nicht da, außer ihren beiden Augäpfeln, die wie zwei Tischtennisbälle herumschwebten, die großen Menschenmengen auf den Straßen verschwanden und kamen aus dem Nichts wieder zurück, Speicherstände wurden beschädigt, die Musik im Spiel konnte plötzlich leer hallen und alles fühlte sich an wie ein langer Fiebertraum, und alles, was man tun wollte, war aufzuwachen. Dies war auch der gleiche Monat, in dem Halo: The Master Chief Collection veröffentlicht wurde, und beide Spiele sollten als zwei der kaputtesten Spiele aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Glücklicherweise gibt es, wie Sie wahrscheinlich anhand des Artikeltitels erahnen können, ein Licht am Ende des Tunnels, auch wenn es lange gedauert hat, bis es dorthin gelangt ist. Ubisoft hatte natürlich keine andere Wahl, als sich für die Hölle zu entschuldigen, die es entfesselt hatte, und versprach, das Spiel mit zukünftigen Updates und Patches zu reparieren. Sie boten auch die unterschätzte Erweiterung Dead Kings kostenlos an und taten ihr Bestes, um den Schaden zu beheben, den sie jahrelang ohne wirklichen Erfolg angerichtet hatten.

Auf der einen Seite hat es Jahre gedauert, bis Assassin's Creed: Unity tatsächlich einen spielbaren Zustand erreicht hat (aber auch heute noch ist es stellenweise fehlerhaft), auf der anderen Seite ist leider auch die Mutter der Serie, Jade Raymond, inmitten dieses Chaos untergegangen. Eine Möglichkeit, viele der Probleme im Spiel zu beheben, bestand darin, die Menschenmassen auf den Straßen von Paris stark zu reduzieren und die Bildaktualisierung auf der Konsole auf nur 30 Bilder pro Sekunde zu verlangsamen. Allerdings ist es jetzt wieder möglich, 60 Bilder pro Sekunde per FPS-Boost zu genießen, wenn man eine Xbox Series S|X besitzt. Ubisoft hat auch viel unter der Grafik-Engine-Haube seiner Unity-Engine herumgebastelt und das führte dazu, dass Assassin's Creed: Unity endlich viel näher an den Zustand herankam, in dem es sich bei der Premiere befunden hätte. Trotzdem war ein Großteil des Schadens bereits angerichtet und als Assassin's Creed: Syndicate im Jahr nach Unity veröffentlicht wurde und sich die Verkaufszahlen gering sahen, war Ubisoft gezwungen, die Handbremse zu ziehen und die gesamte Strategie für die Serie zu überprüfen, die bis dahin ihre einzige garantierte Cashcow gewesen war.

Der kaputte Zustand von Unity und die geringen Verkaufszahlen von Syndicate führten dazu, dass 2016 zum ersten Mal kein neues jährliches Hauptspiel veröffentlicht wurde (damals wurden "nur" der Film Assassin's Creed und die Ezio Collection und die Chronicles-Trilogie veröffentlicht) und es gab Ubisoft Zeit, einen neuen Weg für die Serie zu finden, der mehr auf Rollenspielen basierte. Denn während die Support-Studios unter Ubisoft Assassin's Creed: Unity reparierten, blickte das Hauptstudio, das es entwickelte (Ubisoft Montreal), nach vorne und entschied sich für einen sanften Neustart der Serie in Form von Assassin's Creed: Origins.

Wenn man ein Jahrzehnt später auf Assassin's Creed: Unity zurückblickt, ist es zweifellos ein problematisches mittleres Kind in der Serie. Obwohl es größtenteils behoben war, dauerte es zu lange, bis es soweit war, und als es soweit war, war Assassin's Creed: Origins bereits zum neuen Fan-Favoriten geworden, was dazu führte, dass Unity für ein paar Jahre in Vergessenheit geriet. Heutzutage ist die Melodie jedoch etwas anders, da sich Ubisoft wieder etwas mehr Zeit genommen hat, um das neueste Spiel der Serie, Assassin's Creed: Shadows, zu entwickeln. Unity wird oft als unterschätzt erwähnt und es gibt eine wachsende Zahl von Fans, die eine Rückkehr des Parkours sehen wollen, den das Spiel hatte. Das hat man in Shadows nicht bekommen, aber wenn man ihm etwas Zeit und eine Million jährliche Veröffentlichungen gibt, wird es passieren, wenn man lange genug betet. Assassin's Creed: Unity hat in diesem Jahrzehnt jedoch eine lange Reise hinter sich, von einem der meistgehassten Fans zu einem etwas vergessenen Favoriten. Es hat sich definitiv in vielerlei Hinsicht gerächt, aber die Zeit wird zeigen, ob es im Laufe der Jahre noch mehr unterschätzt wird oder ob es wieder in die ewige Vergessenheit der Spielewelt fallen wird.

Schlachtfeld 2042

Dies ist ein etwas umstrittener Punkt. Längst nicht jeder ist zufrieden damit, wie Battlefield 2042 heute funktioniert, aber es ist unbestreitbar, dass es sich von einem absolut abscheulichen, kaputten Bug-Fest zu einer relativ stabilen Spielerbasis entwickelt hat, die es gut genug findet, um Tag für Tag zurückzukehren. Aber spulen wir das Band ein wenig zurück - an den Anfang der Kinderschuhe von Battlefield 2042. Was ist eigentlich schief gelaufen? Abgesehen davon, dass es sich um ein Bug-Fest-Deluxe handelte, wurde die Idee der neuen Spezialisten nicht sofort begrüßt. Die neuen "modernen" Elemente gingen einen anderen Weg und wichen von den traditionellen Battlefield-Zutaten ab und fügten Enterhaken und "coole" Skins hinzu. Es fehlte auch an Inhalten, die Karten wurden als nicht auf dem neuesten Stand angesehen und das Spiel wurde von der Spielepresse nur mäßig aufgenommen. In unserem Test haben wir dem Spiel eine Note von fünf gegeben, was deutlich unter dem liegt, was man sich von einem Spiel vom Kaliber von Battlefield erhoffen würde. Mit diesen Faktoren im Hinterkopf floppte das Spiel und niemand, oder zumindest sehr wenige, spielten es.

Spulen Sie das Band ein paar Jahre vor. Nach fleißigem Patchen und Liebe von Dice ist Battlefield 2042 eigentlich ein anständiges Spiel. Weit besser als das, was es war, als es veröffentlicht wurde. Anstatt ihr Produkt aufzugeben, entschieden sie sich, auf ihr Publikum zu hören und einige der Fehler zu beheben. Allerdings ist es auch heute nicht perfekt - aber es ist ein Spiel, das definitiv mit einer höheren Bewertung als einer Fünf belohnt worden wäre, wenn es in seinem jetzigen Zustand veröffentlicht worden wäre. Heutzutage hat es auch einen so günstigen Preis, dass viele Battlefield-hungrige Spieler sich dafür entscheiden, sich darauf zu stürzen und süchtig zu werden, wenn sie feststellen, dass es ein gutes Spiel ist. Sie sollten es auch versuchen, wenn Sie es noch nicht getan haben. Es ist kein Battlefield 4, aber es ist auf jeden Fall deine kostbare Zeit wert.

Diablo 3

Schon vor der Veröffentlichung von Diablo 3 wussten wir alle, was auf uns zukommen würde. Als die dritte Version zum Dämonentöten zum ersten Mal vorgestellt wurde, stellten viele Spieler mit einer Träne in den Augen fest, dass es sich nicht so sehr um eine Fortsetzung des damals zwölf Jahre alten, geliebten Diablo 2: Lord of Destruction handelte. Nein, es handelte sich um die "World of Warcraft Diablo Edition". Verglichen mit seinem stilprägenden, gotisch furchteinflößenden Vorgänger war das Design schrecklich. Absolut bedauerlich. Die kindlichen Neonfarben und die hellen Umgebungen waren ein absoluter Augenschmerz. Schon vor der Veröffentlichung hatte Diablo 3 also nicht den Wind in den Segeln. Und dann wurde es veröffentlicht. Wenn man Glück hatte, konnte man am Tag der Veröffentlichung, dem 12. Mai 2012, spielen, aber meine Wenigkeit, die mit einem Haufen Freunde auf einer Bank saß, erhielt die gleiche ominöse Fehlermeldung wie der Rest des Internets. Die Server sind zu diesem Zeitpunkt ausgelastet. Versuchen Sie es später erneut (Fehler 37). Im Gegensatz zu früheren Spielen galt die damals relativ neue Erfindung des Always-Online-Modus für Diablo 3 unabhängig davon, ob man alleine oder in einem LAN spielte, und Blizzard hatte sich überhaupt nicht auf den massiven Ansturm von Spielern auf ihren fragilen Servern vorbereitet, und es sollte den ganzen Sommer dauern, bis sich die Verbindung sowieso stabilisierte.

Die glücklichen Spieler, die schließlich einstiegen, wurden von einem Spiel begrüßt, dessen (nicht vorhandenes) Endspiel sich nicht wesentlich von seinem Vorgänger unterschied und hauptsächlich darin bestand, das Abenteuer immer und immer wieder auf der Suche nach besseren Gegenständen zu spielen - die man zu allem Überfluss auch noch für einen Hungerlohn im Auktionshaus kaufen konnte. Aufgrund der Inflation bei guten Artikeln wurden die Preise gedrückt und Unikate konnten für ein paar Cent gekauft werden. Kurz gesagt, es gab nicht viel, wofür man hätte bleiben können. Mit der Erweiterung Reaper of Souls und später dem Add-on Rise of the Necromancer änderte sich jedoch alles. Der neue, fünfte Akt war der bisher düsterste und die Charaktere des Kreuzritters und des Totenbeschwörers brachten im zweiten Akt das Beste aus den Klassen Paladin und Totenbeschwörer zurück. Das Auktionshaus wurde 2014 entfernt und ein Crafting-System eingeführt, bei dem man die Möglichkeit hat, nutzlose Beute zu zerlegen. Eine solide, saisonale Endgame-Schleife mit Grifts, in der man antritt, um immer härtere Herausforderungen zu meistern, um in die Bestenlisten zu gelangen, gab den Spielern eine Karotte, um lange, lange nach dem Ende des Abenteuers weiterzumachen. Eine echte Sonnenscheingeschichte für einen Titel, der noch im letzten Herbst so viele aktive Spieler hatte wie sein Nachfolger Diablo IV.

Fallout 76

Natürlich sollte ein Spiel keine Updates von etwa fünfzig Jahren brauchen, um interessant zu werden. Interessant war, was Bethesda sich von ihrem Multiplayer-Spiel in der Fallout-Welt erhoffte, für alle, die diese Spielserie liebten. Es mag ironisch erscheinen, einem Spiel, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, vorzuwerfen, sich zu trostlos zu fühlen. Aber Fallout 76 fühlte sich extrem leer und überhaupt nicht interessant an. Die Leute stöhnten über die meisten Dinge, über die man sich beschweren konnte, aber alles fühlte sich gerechtfertigt an. Fallout 76 wurde zwar als etwas anderes vermarktet als die eher schwerfälligen, storygetriebenen Abenteuer der Serie, die zuvor erschienen - aber das bedeutete nicht, dass die Leute es mochten. Die Kritik reichte von technischen Problemen über das Fehlen eines klaren Ziels bis hin zum völligen Fehlen von computergesteuerten Charakteren in der Welt. Appalachia, wo es spielte, war einfach zu leer für sich selbst.

Es dauerte etwas mehr als eineinhalb Jahre. Dann fügte Bethesda hinzu, was sich viele von Anfang an gewünscht hatten. Das dritte große Update, Wastelanders, führte computergesteuerte Charaktere ein, die man in der Welt treffen konnte, und jetzt begannen die Dinge ein wenig anders zu klingen. Plötzlich hatte man das Gefühl, mehr zu tun, als nur mit seinen Freunden herumzulaufen und seine eigenen kleinen Geschichten zu erfinden. Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels begannen die Entwickler auch, dem Spiel die Liebe zu geben, die es vor seiner Veröffentlichung gebraucht hatte. Sie haben viele technische Aspekte und Probleme aufpoliert. Vor allem aber haben sie viele neue Inhalte veröffentlicht.

Wenn man sich die Veröffentlichung all der neuen großen Updates ansieht, waren sie großzügig und sehr effizient mit ihnen. Zum Beispiel kam Steel Dawn, Update Nummer sechs, sieben Monate nach Wastelanders. Nun gab es jede Menge Geschichten, denen man folgen konnte, Charaktere, die man treffen konnte, und bis jetzt, im Jahr 2025, hat das Spiel zweiundzwanzig große Updates erhalten. Mit anderen Worten, der Einstieg in Fallout 76 ist jetzt eine völlig andere Sache als bei der Veröffentlichung. Aber Tatsache ist, dass man schon vor ein paar Jahren in das Spiel hätte einsteigen können und es hätte sich in vielerlei Hinsicht wie ein komplettes Spiel angefühlt. Für diejenigen, die eine Gruppe von Freunden hatten und ausschließlich online mit ihnen gespielt haben, hatte Fallout 76 so ziemlich immer etwas zu bieten. Wenn es das ist, wonach Sie gesucht haben; Erkundung und Herumrennen in Appalachia mit einem Haufen anderer Spieler. Für mich, der ich alleine gespielt habe, hat es mit dem dritten großen Update, bei dem ich endlich auf computergesteuerte Charaktere treffen konnte, im Grunde gereicht, um das Spiel ein wenig interessant zu machen. Heute ist es etwas, das für eine Gruppe von Spielern genauso gut funktioniert wie für jemanden, der es vorzieht, alleine durch die Wildnis zu wandern.

Automobilista 2

Als der viel gehypte Nachfolger des südamerikanischen Indie-Studios Reiza zum ersten Mal auf den Markt kam, wurde er sehr schnell wegen seiner hoffnungslos seltsamen Stoßdämpferphysik und der flachen Simulation der grundlegendsten Eigenschaften eines Rennreifens belächelt. In den Jahren 2020 und 2021 war Automobilista 2 der Beweis dafür, dass die umbenannte Physik-Engine Madness der britischen Slightly Mad Studios nicht das technische Biest war, als das sie beschrieben worden war. Die Fans waren enttäuscht. Eine Enttäuschung, die anhielt. Langsam aber sicher begann das 24-köpfige Mini-Team, das Automobilista 2 entwickelte, kleine Fragmente der Brillanz zu produzieren, die das Spiel heute bietet, und langsam aber sicher begannen die Spieler zu erkennen, dass es anfangs nur um eine überstürzte Veröffentlichung und viel ungenutztes Potenzial ging. Heute, nach 100 Updates und fast 15 DLC-Paketen mit Autos, Motorsportdisziplinen, Autoklassen, Spielmodi und Strecken, ist Reizas zweites Spiel ein unglaublich gutes Rennspiel, das brillantes Fahren mit realistischer Reifenphysik, hervorragender Grafik und einer sehr guten Menge an Inhalten bietet.

Cyberpunk 2077

Es gibt nur sehr wenige Spiele und nur sehr wenige Gelegenheiten, die mit dem Maß an Nonchalance und Sorglosigkeit mithalten können, das Cyberpunk 2077 bei seiner Veröffentlichung im Dezember 2020 an den Tag legte. 60 % aller im Vorfeld versprochenen Features im Spiel fehlten und die restlichen 40 % wurden in spielzerstörenden Bugs immer wieder ertränkt. Es ging sogar so weit, dass Sony das Spiel aus dem Playstation Store entfernte und das Geld an diejenigen zurückerstattete, die das bizarre Produkt des The Witcher-Teams bereits gekauft hatten. CD Projekt waren jedoch nicht diejenigen, die ihr ultra-ambitioniertes Action-Rollenspiel aufgaben, sondern sich bei den Spielern entschuldigten, in den sauren Apfel biss und mit der Arbeit an einem Update nach dem anderen begannen. Langsam aber sicher bauten sie das Spiel auf, das ursprünglich für die Veröffentlichung gedacht war, und zusammen mit dem Phantom Liberty DLC-Paket (das absolut brillant war) sollte sich herausstellen, dass Cyberpunk 2077 wie ein Phönix aus der Asche auferstand.