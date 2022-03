Aurora aus Child of Light lehrt Höllenbrut von Bloodstained: Ritual of the Night das Fürchten

HQ

Koji Igarashi und dessen Entwicklerstudio Artplay Inc. haben sich in den letzten Jahren viel Mühe gegeben, um Bloodstained: Ritual of the Night in anderen Spielen unterzubringen und selbst als Plattform für Crossover-Initiativen herzuhalten. Ubisoft schließt sich diesen Bemühungen gerne an, indem sie dem düsteren Castlevania-Abenteuer die Titelheldin aus Child of Light als spielbaren Charakter hinzufügen.

Die wundervolle Prinzessin Aurora aus Lemuria gelangt im neuesten Update zu den PS4-, Xbox-One- und PC-Versionen von Bloodstained: Ritual of the Night (Nintendo-Switch-Fans müssen sich auf den Inhalt leider noch etwas gedulden). Glücklicherweise ist sie in Begleitung ihres treuen Gefährte Igniculus, der ihr bei der Suche nach einem Ausweg unter die Arme greift.

Das Lichtwesen heilt Aurora und es belegt Feinde in regelmäßigen Abständen selbstständig mit negativen Zusatzeffekten. Die Prinzessin nutzt im Kampf gegen die Höllenbrut das Schwert von Matildis und sie setzt ihre mächtigen Lichtfähigkeiten ein. Nachdem sie bestimmte Bossgegner besiegt hat, altert unsere Heldin, was die Stärke ihrer Magie steigert und neue Bereiche zugänglich macht.

Sowohl Auroras als auch Igniculus' Fertigkeiten können mit steigender Spielzeit und den nötigen Upgrade-Materialien weiterentwickelt werden. Ubisoft weist darauf hin, dass der Child-of-Light-Spieldurchlauf mit „poetisch gereimten Zwischensequenzen und Dialogen" versehen wurde. Ihr müsst ein neues Spiel starten, um mit Aurora spielen zu können.

Quelle: 505 Games.