Aufstieg geschafft: PS4-Version von Descenders in Sicht

Im Januar haben wir zum letzten Mal von Descenders berichtet, einem Spiel, in dem man mit Mountainbikes steile Bergpfade herunterrast. Damals hieß es, dass das Game schon in Kürze auf PS4 und Nintendo Switch erscheint. Leider wurde daraus nichts, wie wir diese Woche panisch bemerkt haben. Irgendetwas scheint der Produktion dieser bereits bestätigten Portierungen Stöcker in die Speichen gesteckt zu haben, jedenfalls waren die beiden Titel weder im Playstation-Store noch im Nintendo-Switch-eShop zu finden.

Die PR-Kollegen von Marchsreiter Communications haben uns freundlicherweise einen Ersatztermin genannt, zumindest für die PS4-Fassung. Am 25. August soll das Rennspiel auf der Sony-Konsole erscheinen, digital und physisch übrigens. Die Switch-Version soll ebenfalls folgen, noch dieses Jahr irgendwann. Genaueres ist leider auch unseren Partnern nicht bekannt.