Audi erklärt, warum sie gerade einen reinen Diesel-Q7 in Europa auf den Markt gebracht haben

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Während die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in einigen Teilen der Welt zurückgehen, behält es in Europa seinen Schwung und erreichte im ersten Quartal 2026 einen Marktanteil von 20 %. Außerdem hat die EU zwar ein vollständiges Dieselverbot aufgegeben, aber es wird erwartet, dass in irgendeiner Form strengere Regulierungen folgen werden.

Queue Audi, der nun einen neuen Q7 in Europa mit nur einer Motoroption auf den Markt bringt – einen 3,0-Liter-V6 TDI Mild-Hybrid-Dieselmotor.

Das sorgte für einige Augenbrauen, aber laut Audi erzählt die Kundennachfrage bei großen Premium-SUVs eine andere Geschichte – obwohl viele große Premium-SUVs als Elektrofahrzeuge verkauft wurden.

Ein Unternehmenssprecher sagte Motor1, dass der V6-Diesel priorisiert wurde, da er bei europäischen Q7-Käufern weiterhin die beliebteste Motorwahl sei. Audi sagt, dass es immer Fahrzeuge mit den für jeden Markt relevantesten Antriebssträngen auf den Markt bringt, und für Europa bleibt das das TDI.

"Basierend auf der Kundennachfrage beginnen wir mit den wichtigsten Motoren pro Markt oder Region. In Europa handelt es sich um den V6 TDI mit 295 PS und 241 PS. Beide Motoren verfügen über MHEV-Plus-Technologie mit zusätzlich 24 PS", sagt Audi.