Wie schon in den letzten drei Jahren wird in ARK: Survival Evolved auch 2020 Halloween gefeiert. Das vierte Fear-Evolved-Event ist bereits gestartet und steht noch bis zum 6. November auf dem PC, der PS4 und der Xbox One zur Verfügung.

Während des Events kehren die Bosse DodoWyvern and DodoRex ebenso zurück wie Geister-, Skelett und Zombiedinosaurier. Zu den weiteren Features zählen u.a. kosmetische Belohnungen, die ihr im Spielverlauf freischalten könnt.